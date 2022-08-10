Производство ртутных термометров хотят запретить в России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Производство ртутных термометров хотят запретить в России

Производство ртутных термометров хотят запретить в России

Термометры, барометры и гигрометры с ртутью вскоре могут остаться в прошлом. Разработанный Минпромторгом проект постановления Правительства запрещает их производство в стране с марта 2024 года.

Проект кабмина, который сейчас проходит общественное обсуждение, разработан в соответствии с принятым в этом году законом, регулирующим оборот вторсырья. В документе приведен перечень видов продукции, которую запретят к производству в связи с невозможностью утилизации отходов от ее использования.

Ведомство определило четыре группы товаров: это ртутьсодержащая и озоноразрушающая продукция, стойкие органические загрязнители, наркотические средства и психотропные вещества. Самой многочисленной оказалась первая в группа, в которую вошли аккумуляторы, переключатели и реле, люминесцентные лампы разных видов, пестициды и локальные антисептики, косметика с содержанием ртути, а также неэлектронные измерительные устройства — барометры, манометры, термометры, гигрометры, сфигмоманометры.

Впрочем, без измерительных приборов Россия не останется, рассказали «Парламентской газете» эксперты. В быту и на производстве уже давно используют термометры и барометры с толуолом, этанолом, метилкарбитолом, керосином и другими жидкостями.

Полную версию материала читайте на сайте «Парламентской газеты» позднее.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Активисты МГЕР выразили протест против решения властей Эстонии о сносе 400 советских памятников
Активисты МГЕР выразили протест против решения властей Эстонии о
Persona 5 Royal для Xbox и Game Pass показали в новом трейлере
Persona 5 Royal для Xbox и Game Pass показали в новом трейлере
Антонов призвал показать миру преступления киевских властей против своего народа
Антонов призвал показать миру преступления киевских властей против
В России предложили дать налоговые льготы разработчикам военных программ
В России предложили дать налоговые льготы разработчикам военных
Изменившийся Андрей Малахов показал, как проводит отпуск в родных краях
Изменившийся Андрей Малахов показал, как проводит отпуск в родных
Дочка Розы Сябитовой откровенно поделилась впечатлениями о родах
Дочка Розы Сябитовой откровенно поделилась впечатлениями о родах
51-летняя Наргиз Закирова ждет ребенка от молодого мужа?
51-летняя Наргиз Закирова ждет ребенка от молодого мужа?
Еда по дням недели: какие продукты вернут силу и энергию
Еда по дням недели: какие продукты вернут силу и энергию
Можно ли по дате рождения узнать, сколько у тебя будет детей, расчет и расшифровка
Можно ли по дате рождения узнать, сколько у тебя будет детей, расчет
Train Sim World 3 выходит в Game Pass сразу после релиза — уже в сентябре
Train Sim World 3 выходит в Game Pass сразу после релиза — уже в
Подборка забавных твитов обо всем - 09.08.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 09.08.2022 (15 фото)
Узбекская диаспора предложила создать батальон для участия в спецоперации
Узбекская диаспора предложила создать батальон для участия в

Топ на сегодня

Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака смогут найти истину в простых вещах
Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака
Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы "Больше, чем путешествие"
Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы
Россия заявила об отказе США содействовать мирному разрешению кризиса на Украине
Россия заявила об отказе США содействовать мирному разрешению кризиса
Вечерняя гимнастика для ленивых
Вечерняя гимнастика для ленивых
В генштабе Канады ответили на вопрос о присутствии военных на Украине
В генштабе Канады ответили на вопрос о присутствии военных на Украине

Еще по теме

В Эстонии решили запретить ртуть
Буцаев открыл самую современную в Подмосковье линию по производству салатов
С 2019 года в России появятся мусорные кластеры
В России планируют ввести штрафы за производство и продажу порошкового алкоголя