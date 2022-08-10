Производство ртутных термометров хотят запретить в России

Термометры, барометры и гигрометры с ртутью вскоре могут остаться в прошлом. Разработанный Минпромторгом проект постановления Правительства запрещает их производство в стране с марта 2024 года.

Проект кабмина, который сейчас проходит общественное обсуждение, разработан в соответствии с принятым в этом году законом, регулирующим оборот вторсырья. В документе приведен перечень видов продукции, которую запретят к производству в связи с невозможностью утилизации отходов от ее использования.

Ведомство определило четыре группы товаров: это ртутьсодержащая и озоноразрушающая продукция, стойкие органические загрязнители, наркотические средства и психотропные вещества. Самой многочисленной оказалась первая в группа, в которую вошли аккумуляторы, переключатели и реле, люминесцентные лампы разных видов, пестициды и локальные антисептики, косметика с содержанием ртути, а также неэлектронные измерительные устройства — барометры, манометры, термометры, гигрометры, сфигмоманометры.

Впрочем, без измерительных приборов Россия не останется, рассказали «Парламентской газете» эксперты. В быту и на производстве уже давно используют термометры и барометры с толуолом, этанолом, метилкарбитолом, керосином и другими жидкостями.

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