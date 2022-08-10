Путин по видео примет участие в открытии моста через реку Шексну в Череповце

Президент России Владимир Путин 10 августа по видеосвязи примет участие в церемонии открытия Архангельского моста через реку Шексну в Череповце, сообщает РИА «Новости».

Мост построили раньше сроков, изначально сдача объекта планировалась на 2025 год. Его открытие снимет высокую транспортную нагрузку, которая сейчас приходится на единственный в Череповце Октябрьский мост.

Запуск нового автомобильного маршрута создаст условия для активного развития территорий за рекой Шексна, свяжет между собой четыре крупных микрорайона города, позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта, а также упростит транспортную доступность производственных площадок ПАО «Северсталь» и АО «Апатит».

Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что мост является одним из крупнейших инфраструктурных проектов региона за последние десятилетия, который даст развитие Череповцу и всей области в целом.

В середине июня в Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем. По словам главы Минтранса РФ Виталия Савельева, открытие моста позволит увеличить объем грузооборота до миллиона тонн грузов в год.



