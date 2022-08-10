Раскрыты сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Раскрыты сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Раскрыты сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Раскрыты сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТОЭкс-глава финского МИД Туомиоя допустил вход Финляндии и Швеции в НАТО к июню 2023 года

Депутат эдскунты, однопалатного парламента Финляндии, бывший министр иностранных дел страны Эркки Туомиоя высказался о вступлении страны и Швеции в НАТО. Его слова приводят «Известия».

Туомиоя раскрыл сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО и допустил вхождение стран в Североатлантический альянс не позже июня 2023 года.

«Согласно оценке, которую мы дали в июне [2022 года], процесс ратификации [протоколов о членстве Финляндии и Швеции в НАТО] займет от четырех до 12 месяцев. Я по-прежнему считаю, что этот срок довольно точен», — подчеркнул экс-глава финского МИД.

Депутат добавил, что размещение военной базы или ядерного оружия НАТО на своей территории «останется суверенным правом Финляндии». По его словам, в стране, как и в Норвегии, есть согласие не совершать подобных действий.

«Наше нынешнее законодательство запрещает ввоз ядерного оружия в Финляндию, и я не думаю, что военные базы или такие вооружения могли бы послужить интересам нашей безопасности — скорее, наоборот», — заключил Туомиоя.

Ранее президент США Джо Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Он также призвал другие страны альянса как можно скорее одобрить вхождение двух государств в организацию.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Можно ли по дате рождения узнать, сколько у тебя будет детей, расчет и расшифровка
Можно ли по дате рождения узнать, сколько у тебя будет детей, расчет
Train Sim World 3 выходит в Game Pass сразу после релиза — уже в сентябре
Train Sim World 3 выходит в Game Pass сразу после релиза — уже в
Подборка забавных твитов обо всем - 09.08.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 09.08.2022 (15 фото)
Узбекская диаспора предложила создать батальон для участия в спецоперации
Узбекская диаспора предложила создать батальон для участия в
Раскрыты сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Раскрыты сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Профицит текущего счета платежного баланса России вырос в три раза
Профицит текущего счета платежного баланса России вырос в три раза
Полиция запретила блогеру исполнять классические песни, потому что он слишком уродлив и плохо поет
Полиция запретила блогеру исполнять классические песни, потому что он
Ани Лорак решила делать карьеру в Европе
Ани Лорак решила делать карьеру в Европе
Как сейчас выглядит Нелли Уварова, показала Юлия Куварзина
Как сейчас выглядит Нелли Уварова, показала Юлия Куварзина
Муж Татьяны Навки Дмитрий Пескова иронично прокомментировал призыв Зеленского
Муж Татьяны Навки Дмитрий Пескова иронично прокомментировал призыв
Дмитрий Тарасов рассказал о своей жене - истеричке
Дмитрий Тарасов рассказал о своей жене - истеричке
Гарик Харламов посмеялся на Мясняковым
Гарик Харламов посмеялся на Мясняковым

Топ на сегодня

Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака смогут найти истину в простых вещах
Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака
«Упадок активности, связанный с алкоголем»: Антон Беляев рассказал, как изменилось его отношение к сексу
«Упадок активности, связанный с алкоголем»: Антон Беляев рассказал,
Как живет Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом (4 фото)
Как живет Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом (4 фото)
Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы "Больше, чем путешествие"
Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы
Россия заявила об отказе США содействовать мирному разрешению кризиса на Украине
Россия заявила об отказе США содействовать мирному разрешению кризиса

Еще по теме

Первая страна ратифицировала членство Финляндии и Швеции в НАТО
В Госдуме выступили против «шалостей» Финляндии и Швеции на Балтике
Байден направил на ратификацию протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Финляндия не исключила возможности вступления в НАТО