Редкий вид колибри был встречен в первый раз за тринадцать лет

Вадим Карасев

Малоизученный вид колибри — саблекрыл гор Санта-Марта (Campylopterus phainopeplus) — был неожиданно вновь встречен в горной местности Колумбии через 13 лет после того, как его видели в последний раз.

Данный вид колибри встречается только в лесах изолированного горного хребта Сьерра-Невада-де-Санта-Марта на севере Колумбии, который известен как родина более двух десятков эндемичных видов птиц. Хотя описан саблекрыл гор Санта-Марта был еще в XIX веке, впервые в орнитологическую коллекцию он попал лишь в 1948 году. С тех пор он попадался на глаза исследователям крайне редко, так что его даже включили в список десяти самых разыскиваемых видов птиц по версии проекта Search for Lost Birds. В последний раз птицу видели в 2010 году, когда орнитологам удалось сделать первые фотографии этого вида в дикой природе.

«Наблюдение было неожиданным, но очень приятным, — рассказывает о нынешней встрече с саблекрылом орнитолог Юрген Вега, изучающий эндемичных птиц в Сьерра-Невада-де-Санта-Марта. — Когда я покидал место, где работал, мое внимание привлек колибри. Я достал бинокль и был потрясен, увидев, что это был саблекрыл гор Санта-Марта, и по невероятному стечению обстоятельств колибри сел на ветку, дав мне время сделать фото и видео».

Саблекрыл гор Санта-Марта занесен в Красную книгу МСОП как находящийся под угрозой исчезновения, хотя исторически он был обычен в юго-восточной части гор. «Это новое открытие потрясающе, и оно вселяет в меня надежду, что мы начнем лучше понимать эту загадочную и находящуюся под угрозой исчезновения птицу, — говорит Эстебан Ботеро-Дельгадильо, директор по науке проекта SELVA: Research for Conservation in the Neotropics. — Однако мы нашли его в неохраняемой зоне, а это означает, что крайне важно, чтобы защитники природы, местные сообщества и государственные учреждения совместно работали, чтобы лучше узнать колибри и защитить их и их среду обитания, пока не стало слишком поздно». Саблекрылы гор Санта-Марта могут быть мигрирующими птицами, перемещаясь в сезон дождей в поисках цветущих растений в лежащие на больших высотах парамо — экосистемы трав и кустарников. Большая часть леса в горах Санта-Марта была вырублена для нужд сельского хозяйства, и, по оценкам ученых, только 15 % леса всё еще нетронуты.