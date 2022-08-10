Регина Тодоренко показала, как рожала в ванне

Ведущая Регина Тодоренко поделила откровенным фото с родов. В прошлом месяце Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями во второй раз. Ведущая практиковала домашние роды, о которых рассказала весьма откровенно, чем шокировала публику. Однако новоиспеченная мама вновь и вновь возвращается к деликатной теме. 32-летняя Тодоренко в июле родила сына, которого назвала Мирославом. В тот самый момент вместе с ней присутствовал не только супруг, но и ее старший сын, которому в этом году только исполнится четыре года. Телеведущая не видела ничего плохого в этом и честно рассказала, как проходил процесс. «Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что сегодня мама будет играть в разных животных, иногда будет рычать как тигр, а порой мычать как корова, а еще буду надуваться и сдуваться как огромный шар. На схватках я очень глубоко дышала, используя практику, которую изучила на курсе гипнороды. В эти моменты Мишка заливался смехом, ему нравилась мамина игра в воздушный шарик», — писала она.После таких откровений публика обрушилась с гневными комментариями на звездную маму, которая, вероятно, нанесла наследнику серьезную травму. Однако жена Топалова в очередной раз напомнила, что все в ее семье остались довольными после «таинства». «Месяц назад мы все вместе встретили малыша. Роды с мужем и сыном — это фантастика! Такое единение сердец и душ. Мишка робко пробрался в родильную комнату и заулыбался, увидев нового члена семьи. Но эта улыбка до первой драки за игрушку», — уверяет Тодоренко. К слову, на днях младшему сыну пары исполнился месяц. По этому случаю Регина и Влад устроили небольшой праздник. Топалов осыпал жену цветами, а также украсил дом шарами. «Месяц пролетел незаметно. За этот месяц в нашей семье стало в два раза больше любви и в два раза больше детских криков, оров, игрушек и бессонных ночей, но мы счастливы. Благодарю тебя, моя любовь, Влад, за заботу и всю эту сказочную цветочную красоту», — восхищалась ведущая.