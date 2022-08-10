Robinhood выплатит $9,9 млн в качестве компенсации по делу о технических сбоях

Robinhood выплатит группе клиентов $9,9 млн, которые подали иск против онлайн-брокера за систематические сбои в работе его приложения. По оценкам истцов, их ущерб cоставил $20,4 млн.

Stock-trading app Robinhood has agreed to pay $9.9 million in cash to a proposed class of users suing over repeated service outages. https://t.co/Wqunrr9Vgl — Law360 (@Law360) August 9, 2022

Коллективный иск подали 150 000 пользователей платформы.

Стороны договорились о досудебном урегулировании.

«Сделка […] обеспечивает ощутимую и немедленную компенсацию для подобных процессов», — говорится в заявлении.

Претензии к Robinhood связаны с инцидентом 2 марта 2020 года. В тот день фондовый рынок продемонстрировал самый высокий прирост в истории на тот момент, но платформа работала некорректно вплоть до следующей торговой сессии.

Еще один подобный сбой зафиксировали 9 марта 2020 года.

В середине года многочисленные судебные иски к Robinhood объединили в один в федеральном суде Калифорнии.

Предлагаемое урегулирование определяет три обстоятельства, которые могут включить в сделку. Выплаты будут распространяться на пользователей:

которые закрыли по крайней мере одну позицию с убытком 3 марта по сравнению со средней ценой во время сбоев 2 и 3 марта;

которые понесли убытки по определенному типу опционной позиции, срок действия которой истек 2 марта;

которые зафиксировали убытки из-за неисполненных сделок.

Заместитель главного юрисконсульта Robinhood Шерил Крамптон сообщил, что онлайн-брокер рад достижению соглашения. Представитель компании напомнил, что с начала 2020 года она вложила значительные средства в развитие платформы.

Напомним, в декабре 2020 года маркетинговая активность Robinhood привлекла внимание департамента ценных бумаг секретариата Содружества Массачусетса. Там заявили, что платформа подвергает клиентов «неоправданным торговым рискам» и «не соответствует фидуциарным стандартам».

В том же месяце SEC добилась от Robinhood выплаты $65 млн за введение пользователей в заблуждение утверждением, что сервис не взимает торговые сборы.

В июле 2021 года онлайн-брокер обязался заплатить штраф в $70 млн за урегулирование конфликта с Управлением США по контролю в финансовой индустрии.

В октябре того же года Robinhood добавил круглосуточную поддержку пользователей по телефону.

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