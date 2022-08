Robinhood выплатит $9,9 млн в качестве компенсации по делу о технических сбоях

Robinhood выплатит группе клиентов $9,9 млн, которые подали иск против онлайн-брокера за систематические сбои в работе его приложения. По оценкам истцов, их ущерб cоставил $20,4 млн.

Stock-trading app Robinhood has agreed to pay $9.9 million in cash to a proposed class of users suing over repeated service outages. https://t.co/Wqunrr9Vgl