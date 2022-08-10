Российские хакеры взломали сайт производителя HIMARS

Вадим Карасев

Российские хакеры Killnet взломали несколько систем Lockheed Martin, производящей HIMARS

Бывший лидер российской хакерской группировки Killnet, известный под псевдонимом KillMilk, нанес первые киберудары по американской военной корпорации Lockheed Martin, производящей реактивные системы залпового огня HIMARS. О взломе сайта и нескольких систем компании KillMilk сообщил в своем Telegram-канале.

В частности, перестали работать система авторизации для сотрудников Lockheed Martin, а также некоторые сервисы NASA. Также в настоящее время не доступен сайт компании.

«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно они поняли что не нужно помогать террористам!» — сообщается в Telegram-канале Killnet. Там добавили, что к масштабной блокировке электронных идентификационных систем Lockheed Martin подключились другие объединения российских хакеров «Анонимус Россия» и CarbonSec.

KillMilk объявил о начале серии кибератак на Lockheed Martin 1 августа. Он также пообещал опубликовать личные данные сотрудников компании, и пригрозил им преследованием. К атаке на Lockheed Martin присоединилась группировка Killnet, которую ранее возглавлял KillMilk.