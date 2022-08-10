Роза Сябитова рассказала о закрытии шоу «Давай поженимся»

Ведущая Роза Сябитова может остаться без работы. Популярное шоу «Давай поженимся!» не выходит в эфир уже полгода, что порождает немало слухов о его закрытии. К примеру, недавно Дана Борисова объявила, что, по ее информации, Первый канал окончательно отказался от «Поля чудес», «Вечернего Урганта» и детища Розы Сябитовой и Ларисы Гузеевой. Однако ведущие настроены оптимистично и призывают не верить сплетням. По словам Сябитовой, она запаслась терпением и ничуть не переживает за судьбу проекта, ведь уже не раз он оказывался на грани исчезновения.«Я жду и внутренне нахожусь в расслабленном состоянии. Без нервотрепки. Я уверена, что мы вернемся и будем продолжать работать дальше. Всем известно, что за историю программы несколько раз была вероятность, что нас закроют. Тогда я дергалась. А сейчас совершенно спокойна», — объяснила телесваха. Что же касается Борисовой, то ей звезда Первого канала посоветовала рассуждать о том, в чем она действительно разбирается, а не пугать народ недостоверной информацией. «Она сегодня пишет о своем треморе от наркотических веществ, а на следующий день вдруг становится экспертом, который все знает и откуда-то получает информацию, что наши программы закрыли. Хочется ей сказать: «Ты вообще определись, что и как!». Очевидно и понятно, что этот человек просто пиарится на нас. Только худший способ выбирает для этого», — заключила Роза в беседе с порталом Prozvezd. К слову, у Сябитовой пока немало дел и без съемок в шоу, ведь чуть больше месяца назад телесваха впервые стала бабушкой и теперь с удовольствием нянчит внучку в своем загородном доме.