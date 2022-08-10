Сергей Шнуров - дурак, заявила легенда рока Юрий Шевчук
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Сергей Шнуров - дурак, заявила легенда рока Юрий Шевчук

Сергей Шнуров - дурак, заявила легенда рока Юрий Шевчук
Певец Сергей Шнуров считает себя самым умным. Юрий Шевчук — признанная легенда в мире рок-музыки. Его мнение очень важно для молодых коллег. Но о других музыкантах лидер «ДДТ» говорит редко, а уж тем более никогда их не критикует. Однако мимо поведения Сергея Шнурова пройти не смог. Так, в недавнем интервью, 65-летний музыкант отметил, что ему не нравится то, как ведет себя лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Юрий Шевчук отметил, у них со скандальным рокером нет личных конфликтов, но поступки и действия коллеги оставляют желать лучшего. «Он что-то брякал, а потом говорил: «Что ты нас учишь? Что ты там делаешь?». Это часто бывает, когда встретишь какого-то дурака, пытаешься что-то ему там сказать хорошее, а он в ответ: «Что ты нас учишь? Самый умный что ли?» У него стиль речи, мягко говоря, не самый...» — говорит Шевчук в интервью на YouTube-канале Open View TV.
Также лидер «ДДТ» отметил, что в творчестве петербургского коллектива слишком много нецензурной лексики, которая только ухудшает качество их музыки и делает ее менее привлекательной для широких масс. «Мат — это язык чувственный, эмоциональный. Всегда в этом слышу мало музыки очень, мало рока, больше попсы. Нет в этом того, что мне необходимо в музыке, посыла интеллектуального», — высказался Шевчук. Кроме того, Юрий Юлианович отметил, что никогда не любил творчество Сергея Шнурова, так как там мало рок-н-ролла и смыслов. Отметим, что Сергей Шнуров в последнее время перестал выступать с афишными концертами и все эти годы приезжал в основном на корпоративные выступления. После масштабного стадионного тура он взял паузу и занялся семьей — по слухам, молодая жена родила рокеру уже двоих детей, но сам он старается не распространятся на эту тему. Шевчук же продолжает колесить по стране и собирать большие залы, правда, в последнее время он слишком громко высказывается о политических событиях и попадает под пресс общественного мнения.
# Шоу-бизнес Шнуров Сергей
По материалам: z-aya

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