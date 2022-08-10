СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка на пожаре в Братском районе
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СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка на пожаре в Братском районе

СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка на пожаре в Братском районе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

8 августа в частном доме села Покосное Братского района произошел пожар. В этот момент в доме находились женщина с четырьмя детьми. Один ребенок 2019 года рождения погиб.

По предварительным версиям, причиной пожара могли послужить игра с огнём или короткое замыкание. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначили судебно-медицинскую, а также пожарно-техническую экспертизы, допрашивают свидетелей.

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По материалам: irk

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