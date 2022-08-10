СМИ узнали о планах Messari привлечь инвестиции при оценке в $300 млн

Команда Messari находится в процессе привлечения $35 млн. Оценка аналитической компании по итогам раунда может вырасти до $300 млн, пишет The Block со ссылкой на источники.

По словам собеседников, несколько потенциальных инвесторов уже заинтересовались вложениями в Messari.

Основатель компании Райан Селкис отказался комментировать возможный раунд. Он подчеркнул, что компания не нуждается в деньгах и «ни разу не потратила ни цента капитала инвесторов при масштабировании до 130 человек».

«Мы продолжаем строить крупнейший криптоинформационный бизнес по подписке и сосредоточены на подготовке к выпуску набора новых продуктов на Mainnet [конференция, организованная Messari] в сентябре этого года», — заявил Селкис изданию.

Осенью 2019 года компания привлекла $4 млн от Uncork Capital, Blockchain Capital, CoinFund, Coinbase Ventures и других.

В августе 2021 года Messari закрыла раунд финансирования Серии A на $21 млн. Стартап поддержали миллиардер Стив Коэн через Point72 Ventures, Alameda Capital, Galaxy Digital, криптофонды CMS Holdings, Nascent, Underscore VC и ранние инвесторы.

Напомним, аналитики Messari и Dove Metrics оценили объем финансирования блокчейн-стартапов за январь-июнь 2022 года в $30,3 млрд. Более трети средств в 1199 инвестраундах привлек сектор централизованных финансов.