СМИ узнали о планах Messari привлечь инвестиции при оценке в $300 млн
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

СМИ узнали о планах Messari привлечь инвестиции при оценке в $300 млн

СМИ узнали о планах Messari привлечь инвестиции при оценке в $300 млн


Команда Messari находится в процессе привлечения $35 млн. Оценка аналитической компании по итогам раунда может вырасти до $300 млн, пишет The Block со ссылкой на источники.


По словам собеседников, несколько потенциальных инвесторов уже заинтересовались вложениями в Messari.


Основатель компании Райан Селкис отказался комментировать возможный раунд. Он подчеркнул, что компания не нуждается в деньгах и «ни разу не потратила ни цента капитала инвесторов при масштабировании до 130 человек».


«Мы продолжаем строить крупнейший криптоинформационный бизнес по подписке и сосредоточены на подготовке к выпуску набора новых продуктов на Mainnet [конференция, организованная Messari] в сентябре этого года», — заявил Селкис изданию.


Осенью 2019 года компания привлекла $4 млн от Uncork Capital, Blockchain Capital, CoinFund, Coinbase Ventures и других.


В августе 2021 года Messari закрыла раунд финансирования Серии A на $21 млн. Стартап поддержали миллиардер Стив Коэн через Point72 Ventures, Alameda Capital, Galaxy Digital, криптофонды CMS Holdings, Nascent, Underscore VC и ранние инвесторы.


Напомним, аналитики Messari и Dove Metrics оценили объем финансирования блокчейн-стартапов за январь-июнь 2022 года в $30,3 млрд. Более трети средств в 1199 инвестраундах привлек сектор централизованных финансов.

# Экономика messari, венчурные инвестиции, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

СМИ узнали о планах Messari привлечь инвестиции при оценке в $300 млн
СМИ узнали о планах Messari привлечь инвестиции при оценке в $300 млн
Собчак раскрыла причину ссоры Чубайса с ее отцом
Собчак раскрыла причину ссоры Чубайса с ее отцом
Светосигнальное аэродромное оборудование заменили в аэропорту Иркутска
Светосигнальное аэродромное оборудование заменили в аэропорту Иркутска
Лишний вес не позволил женщине насладиться полётом на флайборде
Лишний вес не позволил женщине насладиться полётом на флайборде
Mercedes купила, а водить научиться забыла
Mercedes купила, а водить научиться забыла
Посол раскрыл позицию России по тайваньскому вопросу
Посол раскрыл позицию России по тайваньскому вопросу
Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов
Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов
"Все пацаны взбунтовались": Ивлеева раскрыла, почему изменила отношение к 15-сантиметровым пенисам
"Все пацаны взбунтовались": Ивлеева раскрыла, почему
Еще одну игру анонсировали для Game Pass — это Inkulinati
Еще одну игру анонсировали для Game Pass — это Inkulinati
ARK Invest Кэти Вуд продала акции Block для увеличения позиции в Nvidia
ARK Invest Кэти Вуд продала акции Block для увеличения позиции в
Падение цен на автомобили в России объяснили
Падение цен на автомобили в России объяснили
Что больше всего бесит Тельцов в окружающих людях
Что больше всего бесит Тельцов в окружающих людях

Топ на сегодня

Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака смогут найти истину в простых вещах
Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака
Пользователь Tornado Cash разослал Ethereum на множество адресов
Пользователь Tornado Cash разослал Ethereum на множество адресов
Секреты приготовления зажарки: что жарят первым – лук или морковь
Секреты приготовления зажарки: что жарят первым – лук или морковь
TMZ: Dior продлил контракт с Джонни Деппом после его победы в суде над Эмбер Херд. Речь идет о семизначном гонораре
TMZ: Dior продлил контракт с Джонни Деппом после его победы в суде
В Госдуме ответили на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в Европу
В Госдуме ответили на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в

Еще по теме

Вестник институционала: NYDIG привлекла рекордные $1 млрд, а Anchorage оценили в $3 млрд
СМИ: Dune Analytics станет «единорогом» с оценкой в $1 млрд
Вестник институционала: Forte привлек $725 млн, а Moonpay оценили в $3,4 млрд
Notabene привлекла $10,2 млн от CMT Digital и других инвесторов