Собчак раскрыла причину ссоры Чубайса с ее отцом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Собчак раскрыла причину ссоры Чубайса с ее отцом

Собчак раскрыла причину ссоры Чубайса с ее отцомСобчак заявила, что Чубайс поссорился с ее отцом из-за критики экономических реформ 90-х

Отношения между первым мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком и «отцом русской приватизации», бывшим главой «Роснано» Анатолием Чубайсом стали напряженными из-за противоположного понимания механизма перехода от социалистической экономики к капиталистической. Об этом заявила журналистка Ксения Собчак в интервью KP.RU.

По ее мнению, причиной ссоры стала критика Собчака экономических реформ 1990-х годов. «Папа всегда был человеком, который любит Россию. Он в этом смысле был государственник. Но он поддержал развал СССР, ненавидел коммунистический режим», —сказала журналистка.

Собчак напомнила, что первый мэр Петербурга не был доволен начавшей «шоковой терапией» в 90-е. «Он выступил с яркой критикой реформ 90-х, отчего поссорился и с Ельциным, и с Чубайсом. Это был первый разлад между ними», — указала Собчак в интервью.

Ранее Чубайс назвал первого президента России Бориса Ельцина основателем российской государственности.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

СМИ узнали о планах Messari привлечь инвестиции при оценке в $300 млн
СМИ узнали о планах Messari привлечь инвестиции при оценке в $300 млн
Собчак раскрыла причину ссоры Чубайса с ее отцом
Собчак раскрыла причину ссоры Чубайса с ее отцом
Светосигнальное аэродромное оборудование заменили в аэропорту Иркутска
Светосигнальное аэродромное оборудование заменили в аэропорту Иркутска
Лишний вес не позволил женщине насладиться полётом на флайборде
Лишний вес не позволил женщине насладиться полётом на флайборде
Mercedes купила, а водить научиться забыла
Mercedes купила, а водить научиться забыла
Посол раскрыл позицию России по тайваньскому вопросу
Посол раскрыл позицию России по тайваньскому вопросу
Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов
Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов
"Все пацаны взбунтовались": Ивлеева раскрыла, почему изменила отношение к 15-сантиметровым пенисам
"Все пацаны взбунтовались": Ивлеева раскрыла, почему
Еще одну игру анонсировали для Game Pass — это Inkulinati
Еще одну игру анонсировали для Game Pass — это Inkulinati
ARK Invest Кэти Вуд продала акции Block для увеличения позиции в Nvidia
ARK Invest Кэти Вуд продала акции Block для увеличения позиции в
Падение цен на автомобили в России объяснили
Падение цен на автомобили в России объяснили
Что больше всего бесит Тельцов в окружающих людях
Что больше всего бесит Тельцов в окружающих людях

Топ на сегодня

Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака смогут найти истину в простых вещах
Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака
Пользователь Tornado Cash разослал Ethereum на множество адресов
Пользователь Tornado Cash разослал Ethereum на множество адресов
Секреты приготовления зажарки: что жарят первым – лук или морковь
Секреты приготовления зажарки: что жарят первым – лук или морковь
TMZ: Dior продлил контракт с Джонни Деппом после его победы в суде над Эмбер Херд. Речь идет о семизначном гонораре
TMZ: Dior продлил контракт с Джонни Деппом после его победы в суде
В Госдуме ответили на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в Европу
В Госдуме ответили на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в

Еще по теме

Собчак объяснила, что связывает ее с Путиным
Собчак рассказала, в какой связи она состоит с Путиным
Ксения Собчак позавидовала жене Чубайса
Собчак рассказала о своей связи с Путиным