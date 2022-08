Стала известна продолжительность Cult of the Lamb, представлен обзорный трейлер

Вадим Карасев





Любопытная игра Cult of the Lamb издательства Devolver Digital выходит уже на этой неделе — 11 августа. Проект привлек немало внимания среди игроков своим необычным визуальным стилем и интересной идеей: напомним, что в игре предстоит создать «культ ягненка». Сама по себе игра представляет приключенческий экшен, который будет доступен на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC.

Разработчики Cult of the Lamb представили новый обзорный трейлер, который можно посмотреть ниже. В трейлере разработчики отмечают, что прохождение приключения займет, в среднем, от 15 до 20 часов. Всего в игре будут доступны 4 уровня сложности.

Полноценный 17-минутный геймплейный ролик игре Cult of the Lamb разработчики показывали ранее — его можно посмотреть здесь.