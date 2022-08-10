Стала известна продолжительность Cult of the Lamb, представлен обзорный трейлер
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Стала известна продолжительность Cult of the Lamb, представлен обзорный трейлер

Стала известна продолжительность Cult of the Lamb, представлен обзорный трейлер


Любопытная игра Cult of the Lamb издательства Devolver Digital выходит уже на этой неделе — 11 августа. Проект привлек немало внимания среди игроков своим необычным визуальным стилем и интересной идеей: напомним, что в игре предстоит создать «культ ягненка». Сама по себе игра представляет приключенческий экшен, который будет доступен на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC.

Разработчики Cult of the Lamb представили новый обзорный трейлер, который можно посмотреть ниже. В трейлере разработчики отмечают, что прохождение приключения займет, в среднем, от 15 до 20 часов. Всего в игре будут доступны 4 уровня сложности.


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Полноценный 17-минутный геймплейный ролик игре Cult of the Lamb разработчики показывали ранее — его можно посмотреть здесь.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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