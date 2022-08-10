Стало известно о возможном уходе «Сохнута» из России
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Стало известно о возможном уходе «Сохнута» из России

Стало известно о возможном уходе «Сохнута» из РоссииJerusalem Post: еврейское агентство «Сохнут» допускает уход из России

Несмотря на достигнутый прогресс в урегулировании напряженности между Москвой и Тель-Авивом, еврейское агентство «Сохнут» допускает прекращение деятельности и физического присутствия в России. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленный источник, близкий к организации.

Как стало известно изданию, в среду, 10 августа, в штаб-квартире агентства в Иерусалиме состоялась «напряженная встреча», на которой обсуждался вопрос о переводе на удаленный режим работы.

«Еврейское агентство будет вести всю свою работу, касающуюся репатриации, из Израиля — в режиме онлайн или по телефону», — сообщил собеседник агентства. При этом в агентстве выразили сожаление, что в случае физического ухода из России «Сохнут» потеряет возможность напрямую «способствовать репатриации в России».

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с израильским коллегой Ицхаком Герцогом. Политики обсудили проблему работы в России агентства «Сохнут». В пресс-службе Кремля отметили, что беседа глав государств, которая состоялась по инициативе израильской стороны, была честной и откровенной.

21 июля Минюст России поручил Басманному суду Москвы ликвидировать агентство «Сохнут» без объяснения причин. В свою очередь, израильский премьер-министр Яир Лапид поручил создать специальную комиссию для переговоров с Россией о продолжении деятельности организации.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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