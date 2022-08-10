Стены в золоте и мраморе. Омаров завершил ремонт в квартире, которую купил после развода с ведущей «ДОМа-2»

Вчера бывший муж Ксении Бородиной показал процес переезда. Оказалось, что бизнесмен перебрался в новую квартиру, несмотря на продолжающийся там ремонт.

41-летний Курбан Омаров погружен в обустройство холостяцкого жилья. Сегодня бизнесмен показал, как выглядит его квартира. На фото можно заметить отделанные деревом, мрамором и золотом стены, каменный пол и покрытую пленкой мебель. Пока владелец вынужден хранить часть вещей в автомобиле, ведь дома до сих пор идет ремонт.

К слову, большую помощь в переезде Омарову оказала бывшая жена Алла — мама его первенца Омара. Курбан тепло благодарил экс-супругу за помощь и удивился тому, как ее любят его подписчики.

Впрочем, о воссоединении пары речи не идет. Бизнесмен активно флиртует с разными красотками, а однажды показал в своей постели сразу двух полуобнаженных девушек.

Общественность осудила Омарова за ветреный характер. Однако тот в свое оправдание заявил, что попросту пользуется статусом свободного мужчины.

«Практически сразу после развода я стал жить с девушкой. Месяц назад мы расстались, и теперь наконец я никому ничего не должен, — пишет Курбан. — Вот и наслаждаюсь свободой, которой у меня не было уже много-много лет. Всех, кто меня понимает, крепко обнимаю! Всем, кто хочет читать мне мораль, советую смотреть в свою тарелку».

Сейчас бывший Ксении активно ухлестывает за эффектной блондинкой. Омаров восторгается качествами девушки и задаривает ее дорогими подарками. Правда, та признается… у нее уже есть парень.