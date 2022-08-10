Светосигнальное аэродромное оборудование заменили в аэропорту Иркутска

В международном аэропорту Иркутска продолжается реконструкция. Светосигнальное оборудование (ССО) на рулежных дорожках заменили с советского на чешское. Ранее установленная система огней эксплуатировалась около 30 лет, сообщает пресс-служба аэропорта.

В момент техобслуживания систему у специалистов возникали определенные сложности, поскольку на советское оборудование уже почти невозможно найти индикаторные лампы и запчасти для ремонта. Именно поэтому администрация аэропорта приняла решение не экономить на безопасности и заменить старое оборудование на новое. На модернизацию световых огней предприятие выделило 144 миллиона рублей.



Светосигнальное оборудование – важный составляющий объект летного поля. Оно обеспечивает видимый контакт летных экипажей с поверхностью взлетной-посадочной полосы на этапах захода на посадку, при посадке, на рулении и при взлете воздушных судов в ночное время, в сумерках, в условиях ограниченной или плохой видимости в любой промежуток дня.

Кроме того, в аэропорту проводят реконструкцию рулежных дорожек и мест стоянок. На плоскостных сооружениях аэродрома меняют асфальтовое покрытие. В работе специалисты используют особую технологию – асфальт с полимерно-битумной вяжущей присадкой, придающей покрытию повышенную прочность. В этом году на капитальную замену покрытий аэродрома из бюджета предприятия направлено 140 миллионов рублей.



Ремонтные работы по восстановлению начались 17 мая, первые несколько дней занял подготовительный этап, а непосредственно к укладке асфальтобетона подрядчики приступили чуть позже. В этом году запланировали заасфальтировать около 140 тысяч квадратных метров. Полное окончание строительных работ на аэродроме намечено на октябрь.

Для того, чтобы провести восстановление объектов летного поля, аэропорту первые месяцы лета пришлось работать по установленному регламенту, который предусматривал полное и частичное закрытие аэродрома в определенные дни. Графики полетов авиакомпании скорректировали заранее.

Изменения коснулись не только аэродрома, но и терминал внутренних авиалиний. В местах выхода на посадку дополнительно обустроили четвертый выход на перрон, установили разделитель потока. Основная цель конструкции – направить вылетающих путешественников по определенному проходу до нужного транспортного средства, чтобы избежать путаницы при посадке на рейс.

Из-за увеличения пассажиропотока на внутренних рейсах в аэровокзальном комплексе оборудовали еще один вход, который будет действовать на постоянной основе. Дополнительная дверь открылась рядом с местом выхода из терминала. Старый подъезд будет работать в прежнем режиме и принимать пассажиров в аэровокзал. Обустройство дополнительного входа в терминал ВВЛ поможет разгрузить работу досмотра, сократить очереди на входе и повысить безопасность пассажиров. Дополнительно к новому входу, рабочие реконструировали фасад здания и обустроили навес, который будет защищать людей от дождя.

Также этим летом предприятие расширило парк спецтехники. К основному составу машин приобрели тягач для буксировки воздушного судна весом до 450 тонн, перронный низкопольный автобус и самоходный ленточный транспортер.



