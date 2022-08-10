Татьяна Буланова прокомментировала закрытие популярных шоу на телевидении

С февраля 2022 года многие телеканалы прекратили показ развлекательных телепрограмм. Вещание перешло в так называемый «информационный режим». Однако не всем зрителям такой подход пришелся по душе. Устав от постоянного негатива, пользователи Сети требуют вернуть в показ любимые шоу.





Не осталась в стороне от обсуждения и певица Татьяна Буланова. Общаясь с журналистами издания Prozvezd.info она поделилась своей точкой зрения на ситуацию. Певица считает, что если ток-шоу нравятся зрителям, то лишать их такого развлечения нельзя. Хотя сама Татьяна Ивановна телевизор не смотрит, да и в телепроектах участвует редко и с явной неохотой. Буланова не любит, когда подробности ее личной жизни становятся достоянием общественности.

«Я, честно говоря, вообще телевизор не смотрю. Но, если населению нужны ток-шоу, то почему их нужно закрывать? Пускай работают!», – убеждена Татьяна Буланова.





Напомним, что недавно появилась информация о полном закрытии некогда популярных телепередач. В число таких вошли «Поле Чудес», «Давай поженимся», «Вечерний Ургант», «Мужское/женское». Об этом рассказала в своем телеграм-канале Дана Борисова, ссылаясь на разговоры с сотрудниками Первого канала. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.