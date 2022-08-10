Татьяна Буланова прокомментировала закрытие популярных шоу на телевидении
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Татьяна Буланова прокомментировала закрытие популярных шоу на телевидении

Татьяна Буланова прокомментировала закрытие популярных шоу на телевидении

Татьяна Буланова прокомментировала закрытие популярных шоу на телевидении

С февраля 2022 года многие телеканалы прекратили показ развлекательных телепрограмм. Вещание перешло в так называемый «информационный режим». Однако не всем зрителям такой подход пришелся по душе. Устав от постоянного негатива, пользователи Сети требуют вернуть в показ любимые шоу.


Не осталась в стороне от обсуждения и певица Татьяна Буланова. Общаясь с журналистами издания Prozvezd.info она поделилась своей точкой зрения на ситуацию. Певица считает, что если ток-шоу нравятся зрителям, то лишать их такого развлечения нельзя. Хотя сама Татьяна Ивановна телевизор не смотрит, да и в телепроектах участвует редко и с явной неохотой. Буланова не любит, когда подробности ее личной жизни становятся достоянием общественности.

«Я, честно говоря, вообще телевизор не смотрю. Но, если населению нужны ток-шоу, то почему их нужно закрывать? Пускай работают!», – убеждена Татьяна Буланова.


Напомним, что недавно появилась информация о полном закрытии некогда популярных телепередач. В число таких вошли «Поле Чудес», «Давай поженимся», «Вечерний Ургант», «Мужское/женское». Об этом рассказала в своем телеграм-канале Дана Борисова, ссылаясь на разговоры с сотрудниками Первого канала. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Какие обряды следует провести, чтобы быстро продать недвижимость
Какие обряды следует провести, чтобы быстро продать недвижимость
Татьяна Буланова прокомментировала закрытие популярных шоу на телевидении
Татьяна Буланова прокомментировала закрытие популярных шоу на
Страны ЕС нарастили импорт угля из России перед эмбарго
Страны ЕС нарастили импорт угля из России перед эмбарго
CurateDAO запустила аналог Pinterest в сети Avalanche
CurateDAO запустила аналог Pinterest в сети Avalanche
Столтенберг отверг вину НАТО в провокации военного конфликта на Украине
Столтенберг отверг вину НАТО в провокации военного конфликта на
Лето под знаком удачи: 6 вещей, которые нужно сделать до сентября 2022 года
Лето под знаком удачи: 6 вещей, которые нужно сделать до сентября
Названы сроки новой волны коронавируса в России
Названы сроки новой волны коронавируса в России
СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка на пожаре в Братском районе
СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка на пожаре в
Прогулки по малым паркам Москвы: что посмотреть и где отдохнуть
Прогулки по малым паркам Москвы: что посмотреть и где отдохнуть
Павел Прилучный запечатлелся с новой женой в «голом» купальнике
Павел Прилучный запечатлелся с новой женой в «голом» купальнике
Андрей Макаревич боится запачкаться о российское телевидение, но от рублей не откажется
Андрей Макаревич боится запачкаться о российское телевидение, но от
Сергей Шнуров - дурак, заявила легенда рока Юрий Шевчук
Сергей Шнуров - дурак, заявила легенда рока Юрий Шевчук

Топ на сегодня

Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака смогут найти истину в простых вещах
Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака
«Упадок активности, связанный с алкоголем»: Антон Беляев рассказал, как изменилось его отношение к сексу
«Упадок активности, связанный с алкоголем»: Антон Беляев рассказал,
Как живет Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом (4 фото)
Как живет Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом (4 фото)
Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы "Больше, чем путешествие"
Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы
В России начали разбирать самолеты на запчасти
В России начали разбирать самолеты на запчасти

Еще по теме

Татьяна Буланова едва смогла расплатиться с ипотекой
Татьяна Буланова рассказала о своей беременности
Татьяна Буланова рассказала, кто должен сделать первый шаг в отношениях
Буланова рассталась со своим мужем