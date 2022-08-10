Татьяна Лазарева испытывает ужас вины

Ведущая Татьяна Лазарева пришла в уныние. В июле Татьяну Лазареву признали иноагентом. Сначала ведущая отреагировала на эту новость с юмором, но после стало заметно, что она испытывает довольно скверные чувства по этому поводу. *Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Татьяна Лазарева обрела новый статус сразу же после празднования 56-летия. «Я только расслабилась, как вдруг российское государство подарило мне второй праздник. Теперь меня все поздравляют с тем, что я иноагент. Что с этим делать — не знаю... Изменилось ли у меня что-то внутри — нет. Я и раньше дружила с такими людьми, а теперь стала их частью. Привет-привет, я ваш иноагент», — делилась она.Однако спустя время звезду настигли печальные эмоции. «Чувство ужаса и позора, оно у каждого иноагента уж точно внутри, и у каждого человека, который уехал из страны. Он уехал от чувства ужаса и позора...» — добавила Татьяна. Юмористка уже несколько месяцев находится за границей и однозначно не планирует возвращаться в Россию. Такая позиция дается ей непросто. «Как я оказалась на этом месте вообще, в этой Испании сейчас сидеть? Ничего, что меня с 2012 года уволили с работы? Я живу без профессии, я не молодая девочка уже. Я же никому не говорю это каждый раз», — сетует Лазарева в YouTube-шоу «Дифирамб». Артистка унывает от скуки, она не получает предложения о работе, да и собственные соцсети ей стало трудно вести. У Татьяны осталась надежда лишь на то, что кто-либо обратит на нее внимание и позовет в программу. «Чувство вины за то, что я по-прежнему до сих пор не могу в себя прийти и что-то начать делать. Мой YouTube висит, я даже в соцсетях ничего писать не могу. Жду какой-то проект», — отметила она.