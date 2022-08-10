Тяжелобольной маньяк прятал труп по соседству
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Тяжелобольной маньяк прятал труп по соседству

Тяжелобольной маньяк прятал труп по соседству
Мужчина несколько лет держал в подвале девушку и насиловал ее. На прошлой неделе в доме Виктора Мохова произошла пьяная потасовка в ходе, которой скончался один из его собутыльников. Правоохранители выясняют обстоятельства дела. Маньяку грозит уголовная статья. 2 августа Виктор Мохов решил устроить попойку по случаю празднования дня ВДВ. 72-летний маньяк пригласил пятерых собутыльников. Пьяная посиделка завершилась преступлением. Мохов заподозрил, что один из пришедших совершил кражу. Приятель решил разобраться с подозреваемым и ударил его в голо. В результате мужчина скончался. Виктор вместе с убийцей оттащил труп во двор, где он пролежал несколько дней. По версии следствия, ночью собутыльники перенесли тело к заброшенному дому в надежде скрыть преступление. Однако жертва была обнаружена правоохранителями. Мужчину уже арестовали, в ходе следствия он признался в содеянном. На Мохова же заведено уголовное дело по статье об укрывательстве особо тяжкого преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Скопинский маньяк вышел на свободу в прошлом году. Он находится под административным надзором, который предусматривает ряд ограничений в течение шести лет. Несмотря на постоянное наблюдение, извращенца периодически ловят на нарушениях. Вчера стало известно, что его посадили на 10 суток из-за отсутствия дома в ночное время. Напомним, что Виктор Мохов почти четыре года насиловал и держал в подвале школьницу Екатерину Мартынову, а также учащуюся ПТУ Елену Самохину. Последняя за время пыток родила от маньяка двоих детей. Пленница до сих пор не может прийти в себя после издевательств Мохова. Екатерина старается жить полноценной жизнью. Страшный опыт она описала в автобиографических книгах.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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