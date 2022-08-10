Тодоренко показала фото с родов

Регина Тодоренко любит эпатировать публику странными поступками. Причём о каждом своём действии она информирует подписчиков. Так, Регина рассказала, то рожала младшего ребёнка в присутствии не только супруга, но и старшего сына, которому в этом году исполнится только 4 года.

Поклонники осудили Регину, посчитав, что данное зрелище явно не подходит маленькому ребёнку. После этого у него может остаться детская травма. Но ведущая на мнение публики не обращает никакого внимания и отмечает, что её семья была счастлива принять участие, пусть и косвенное, в появлении на свет нового члена семьи.

До этого Регина только рассказывала на словах, как происходили её роды. Сына она предупредила, что сегодня будет играть в животных: рычать, мычать, раздувается как шар. Миша принял всё как игру, и ему это очень понравилось.

Сейчас же Регина решила удивить публику ещё больше, выложив фотографию из родильного зала. Напомним, что Тодоренко выбрала водные роды.





На снимке будущая мама лежит в той самой ванне, предназначенной для родов. Над ней склонилась медсестра. Рядом стоят супруг и сын, Миша обнимает папу. По профилю ребёнка видно, что он не боится. Мальчик легко улыбается и выглядит спокойным и даже радостным.

Регина рассказала, что как только малыш появился на свет, его брат тут же забежал палату, увидел маленького человечка и очень растрогался.

На днях Миру исполнился месяц, поэтому Регина выложила фотографию с выписки. В красиво оформленном зале она держит ребёнка в специальном устройстве и выглядит очень счастливой, пусть и уставшей.





Напомним, что Тодоренко рожала в зарубежной клинике. Её младший сын появился на свет в июле. Несмотря на то, что ребёнку всего месяц, ведущая признается, что они с мужем уже планируют третьего наследника, а лучше, наследницу.