Train Sim World 3 выходит в Game Pass сразу после релиза — уже в сентябре

Вадим Карасев





Компания Microsoft сегодня объявила о партнерстве со студией Dovetail Games в рамках выпуска игры Train Sim World 3 в Game Pass сразу после релиза. Проект выходит на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах 6 сентября, в этот же день он будет добавлен в подписку Game Pass.

Разработчики Train Sim World 3 называют несколько основных моментов, которые отличают новую часть от прошлых игр серии:

Полностью переработанные погодные условия. Игроков ждут объемные небеса, которые преображают каждую поездку, молнии, гром, грозы и многое другое.Множество мощных локомотивов, которые можно будет освоить на трех маршрутах.Максимальный реализм в управлении поездом, который понравится не только ветеранам серии, но и новичкам. Специально для новичков разработчики создали учебный центр, вдохновленный реальной испытательной трассой Wildernwrath.

Это и многое другое будет доступно игрокам в Train Sim World 3 сразу после релиза — 6 сентября. Ниже можно посмотреть трейлер Train Sim World 3.

Watch this video on YouTube