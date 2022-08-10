Train Sim World 3 выходит в Game Pass сразу после релиза — уже в сентябре
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Train Sim World 3 выходит в Game Pass сразу после релиза — уже в сентябре

Train Sim World 3 выходит в Game Pass сразу после релиза — уже в сентябре


Компания Microsoft сегодня объявила о партнерстве со студией Dovetail Games в рамках выпуска игры Train Sim World 3 в Game Pass сразу после релиза. Проект выходит на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах 6 сентября, в этот же день он будет добавлен в подписку Game Pass.

Разработчики Train Sim World 3 называют несколько основных моментов, которые отличают новую часть от прошлых игр серии:



Полностью переработанные погодные условия. Игроков ждут объемные небеса, которые преображают каждую поездку, молнии, гром, грозы и многое другое.



Множество мощных локомотивов, которые можно будет освоить на трех маршрутах.



Максимальный реализм в управлении поездом, который понравится не только ветеранам серии, но и новичкам. Специально для новичков разработчики создали учебный центр, вдохновленный реальной испытательной трассой Wildernwrath.

Это и многое другое будет доступно игрокам в Train Sim World 3 сразу после релиза — 6 сентября. Ниже можно посмотреть трейлер Train Sim World 3.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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