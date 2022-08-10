Три способа загадать желание в Успенский пост и молитвы на каждый день с 14 по 27 августа

Один из самых строгих постов — Успенский. И хотя он длится не так долго, как Великий, верующие должны тщательно к нему подготовиться как физически, так и духовно. Его цель — очищение от всего греховного, что занимает человека, потому стоит придерживаться ограничений и регулярно читать молитвы.

В это время, с 14 по 27 августа 2022 года, мы можем изменить свою жизнь к лучшему. Тот, кто постится и придерживается правил, может загадать желание с искренней верой и надеждой в сердце. Высшие силы обязательно его услышат.

Календарь питания в Успенский пост, что можно есть

В православии Успенский пост — второй по сложности после Великого поста. В это время запрещены те же самые продукты, однако он гораздо менее продолжительный, да и на столах в конце августа изобилие фруктов и овощей, а значит, соблюдать его немного легче.





Основу рациона каждого постящегося должны составлять такие продукты:

крупы, бобовые,

овощи,

фрукты,

грибы,

орехи, мед, сухофрукты.

Из напитков следует предпочесть воду и травяные чаи. От кофе, а уж тем более от крепких напитков нужно отказаться.

Три дня в неделю, а именно в понедельник, среду и пятницу, необходимо соблюдать правила сухоядения, то есть не поддавать еду термической обработке.

По вторникам и четвергам можно варить супы, делать запеканки, овощи на гриле, однако без масла.

По выходным церковь не воспрещает добавить в блюда масло и выпить немного кагора. И всего в один день во время поста, в Преображение, 19 августа, можно есть рыбу и морепродукты.





Запреты на мясо и молоко

Наверное, каждый слышал, что во время постов нельзя употреблять молочные и мясные продукты. Но что конкретно это значит?

Мясо и молоко, а также их производные, являются продуктами животного происхождения, а значит, нагружают наш организм. Духовное очищение невозможно без строгого воздержания, отказа от всего необязательного.

3 способа загадать желание в Успенский пост

Тот, кто соблюдает церковные предписания, может попробовать загадать желание. Следующие 3 способа очень действенны, они помогут приблизить свою мечту.

Первый способ

Успенский пост начинается 14 августа, в день Медового Спаса. На столе у верующих обязательно присутствуют мед и мак, который созревает к этому периоду. Возьмите чайную ложку меда и добавьте в него немного мака. Загадав желание, нужно съесть мед и проговорить следующие слова:





Второй способ

Вам понадобится блюдо с отражающей поверхностью, желательно из металла, а также красное яблочко. Положите яблоко на тарелку и катайте по часовой стрелке, как в сказке, со словами:





Третий способ

Во время Успенского поста с 14 по 27 августа налейте с прозрачный стакан воды и зажгите рядом церковную свечу. Прочитайте молитву, обращенную Богоматери, и расскажите ей о своем желании. Оно должно быть добрым, преисполненным любви. Затем потушите свечку и залпом выпейте стакан воды.

Молитвы на каждый день поста с 14 по 27 августа





Ежедневно во время Успенского поста нужно читать «Отче наш»:





Перед каждым приемом пищи читаются такие слова:





После еды нужно прочитать молитву:



