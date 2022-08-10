Узбекская диаспора предложила создать батальон для участия в спецоперации

Вадим Карасев

Лидер узбекской диаспоры Джалолов предложил создать батальон для участия в спецоперацииСюжетСпециальная военная операция на Украине:

Лидер «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов предложил представителям узбекской диаспоры создать добровольческий батальон для участия в российской военной операции на Украине. Об этом пишет РБК.

«Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который кушаем», — сказал он, предложив создать батальон и назвать его «великим именем Амир Тимур».

«И поддержать специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины», — добавил Джалолов.

Однако Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана в ответ на обращение Джалолова призвало граждан страны не следовать подобным призывам участвовать в боевых действиях. Там напомнили, что в Узбекистане наемничество, как и в России, запрещено законом.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду в Донбассе, а также демилитаризация и денацификация Украины.