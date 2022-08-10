В Черемхово стартует проект «Наставник»
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В Черемхово стартует проект «Наставник»

В Черемхово стартует проект «Наставник»

Проект «Наставник» фонда «Дети Байкала» действует в Иркутске более шести лет. В этом году он стартует в Черемхово. В рамках проекта взрослые люди становятся старшими товарищами для подростков-сирот и оставшихся без попечения родителей, общаются, помогают, поддерживают в сложных ситуациях.

Дети всегда ждут новых наставников. Организаторы приглашают жителей Иркутска, Ангарска и Черемхово принять участие в проекте.

Для участия необходимо заполнить анкету на сайте. После рассмотрения заявки, организаторы свяжутся с желающими. Также можно позвонить психологу проекта по номеру +7 (964) 653-01-09, Елена.

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По материалам: irk

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