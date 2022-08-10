В доме главного редактора Первого канала проведен обыск

Квартиру женщины обыскала полиция. После провокации в эфире Первого канала Марина Овсянникова уволилась и стала работать на немецкое издание. При этом блондинка не прекращала распространять фейки о действиях российской армии, за что не раз была оштрафована. А сегодня стало известно, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в квартире 44-летней Овсянниковой. Сама журналистика пока не комментирует этот факт. К слову, пока Марина считается безработной — недавно у нее закончился контракт с немецким изданием, и она не стала его продлевать. Женщина планирует заниматься собственными проектами — в частности, запустить шоу на YouTube. Но пока блондинка занята судебными разбирательствами с бывшим мужем — он настаивает на том, чтобы их общая дочь проживала с ним. Овсянникова же мечтает увезти ребенка за границу, сообщает «Mash». «Сына уже видела. Безумно соскучилась К сожалению, пока не могу встретиться с дочерью, потому что бывший супруг увез ее в неизвестном направлении. Надеюсь, в скором времени все решится. Хотела бы отвезти дочь в Европу и жить с ней там. К сожалению, не могу этого сделать, так как бывший муж запретил ребенку выезжать за границу. Думаю, нам удастся прийти к какому-то взаимовыгодному решению», — откровенничала экс-редактор Первого канала в одном из недавних интервью.