В июле публичные майнеры продолжили ликвидацию биткоин-резервов
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В июле публичные майнеры продолжили ликвидацию биткоин-резервов

В июле публичные майнеры продолжили ликвидацию биткоин-резервов


В июле публичные майнинговые компании продали 5767,9 BTC при совокупной добыче 3478 BTC, подсчитали эксперты Hashrate Index.



Объем реализации примерно на 66% превысил показатель майнинга.


Только Hut 8 и Marathon Digital не продавали криптовалюту. Ранее они подтвердили приверженность стратегии наращивания биткоин-резервов.


Из остальных только Riot реализовала меньше добытого, поэтому компания также увеличила количество криптовалюты на балансе. 


Многие майнеры с весны ликвидировали значительную часть принадлежащих им биткоинов. Только за июнь их совокупный объем сократился на 14 600 BTC или примерно на 23%.


Данные: Hashrate Index.

Исследователи отметили, что в июле у многих американских майнеров производство биткоина упало по различным причинам. Некоторые отключали установки, начав получать заказанные майнеры нового поколения, другие переносили операции между дата-центрами.


В Техасе майнинговые компании приостанавливали деятельность на фоне вызванного сильной жарой пикового потребления электроэнергии. При этом базирующаяся в штате Riot Blockchain получила по контрактам с основным оператором энергосистемы в штате ERCOT на возврат электроэнергии в сеть больший доход, чем в результате майнинга. 


За непотребленные в июле 11 717 МВт·ч ERCOT выплатил фирме $9,5 млн, а стоимость добытых 318 BTC составила $6,9 млн.


Данные: Hashrate Index.

Core Scientific и Argo Blockchain также приостанавливали операции по майнингу в Техасе, однако у исследователей нет данных, имеют ли они соглашения с ERCOT на компенсацию при отключении от сети.


На этом фоне Argo в июле увеличила добычу биткоина на 22%. В целом, у большинства компаний хешрейт за месяц вырос, хотя и незначительно, подчеркнули эксперты.


Данные: Hashrate Index.

Напомним, в июле общий доход майнеров составил $609,7 млн. Показатель сократился на 9% по сравнению с предыдущим месяцем, замедлив падение, которое в июне достигло 26%.

# Экономика майнинг, новости
По материалам: ForkLog

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