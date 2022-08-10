В июле публичные майнеры продолжили ликвидацию биткоин-резервов

В июле публичные майнинговые компании продали 5767,9 BTC при совокупной добыче 3478 BTC, подсчитали эксперты Hashrate Index.

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An earlier version of this article reported that Hive did not sell BTC last month. The article has been updated to correct this error.



Accounting for this, public miners sold 5,767.9 BTC last month👇https://t.co/0gHwu2f0Ad https://t.co/rK6qboQ1na — Hashrate Index (@hashrateindex) August 9, 2022

Объем реализации примерно на 66% превысил показатель майнинга.

Только Hut 8 и Marathon Digital не продавали криптовалюту. Ранее они подтвердили приверженность стратегии наращивания биткоин-резервов.

Из остальных только Riot реализовала меньше добытого, поэтому компания также увеличила количество криптовалюты на балансе.

Многие майнеры с весны ликвидировали значительную часть принадлежащих им биткоинов. Только за июнь их совокупный объем сократился на 14 600 BTC или примерно на 23%.

Данные: Hashrate Index.

Исследователи отметили, что в июле у многих американских майнеров производство биткоина упало по различным причинам. Некоторые отключали установки, начав получать заказанные майнеры нового поколения, другие переносили операции между дата-центрами.

В Техасе майнинговые компании приостанавливали деятельность на фоне вызванного сильной жарой пикового потребления электроэнергии. При этом базирующаяся в штате Riot Blockchain получила по контрактам с основным оператором энергосистемы в штате ERCOT на возврат электроэнергии в сеть больший доход, чем в результате майнинга.

За непотребленные в июле 11 717 МВт·ч ERCOT выплатил фирме $9,5 млн, а стоимость добытых 318 BTC составила $6,9 млн.

Данные: Hashrate Index.

Core Scientific и Argo Blockchain также приостанавливали операции по майнингу в Техасе, однако у исследователей нет данных, имеют ли они соглашения с ERCOT на компенсацию при отключении от сети.

На этом фоне Argo в июле увеличила добычу биткоина на 22%. В целом, у большинства компаний хешрейт за месяц вырос, хотя и незначительно, подчеркнули эксперты.

Данные: Hashrate Index.

Напомним, в июле общий доход майнеров составил $609,7 млн. Показатель сократился на 9% по сравнению с предыдущим месяцем, замедлив падение, которое в июне достигло 26%.