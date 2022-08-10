В Иркутске отреставрировали самолет-памятник МиГ-23 у школы №21

В Иркутске отреставрировали самолет-памятник МиГ-23 на территории школы № 21. Истребитель перевезли в декабре прошлого года с площадки бывшего военного городка ИВВАИУ, где сейчас строят Суворовское училище. Над восстановлением самолета работали сотрудники Иркутского авиационного завода, сообщает пресс-служба администрации города.

Уже завершены покрасочные работы. Мастерам осталось подготовить опоры и установить планер на постамент. Обновленную авиационную технику педагоги и школьники смогут увидеть уже в этом учебном году.