В Иркутске отреставрировали самолет-памятник МиГ-23 у школы №21
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В Иркутске отреставрировали самолет-памятник МиГ-23 у школы №21

В Иркутске отреставрировали самолет-памятник МиГ-23 у школы №21

В Иркутске отреставрировали самолет-памятник МиГ-23 на территории школы № 21. Истребитель перевезли в декабре прошлого года с площадки бывшего военного городка ИВВАИУ, где сейчас строят Суворовское училище. Над восстановлением самолета работали сотрудники Иркутского авиационного завода, сообщает пресс-служба администрации города.

Уже завершены покрасочные работы. Мастерам осталось подготовить опоры и установить планер на постамент. Обновленную авиационную технику педагоги и школьники смогут увидеть уже в этом учебном году.

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По материалам: irk

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