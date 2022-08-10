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В Японии назначили новое правительство

В Японии назначили новое правительствоПремьер-министр Японии Кисида объявил новый состав правительства

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил новый состав правительства страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Свои посты сохранили генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, министр иностранных дел Есимасу Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр государственных земель, транспорта, инфраструктуры и туризма Тэцуо Сайто.

Министром обороны стал уже занимавший эту должность с 2008 по 2009 годы Ясукадзу Хамада. Экс-глава Минобороны Нобуо Киси стал советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности. Главой министерства экономической безопасности был назначен председатель политического совета правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити.

Должность министра цифровизации получил Таро Коно, занимавший пост главы министерства иностранных дел с 2017 по 2019 годы. Министром экономики, торговли и промышленности, а также министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией в одном лице стал экс-глава Минэкономразвития страны Ясутоси Нисимура. До этого он также отвечал за борьбу с COVID-19.

Главой Минздрава стал Кацунобу Като, пост министра юстиции занял Ясухиро Ханаси, министром образования стал Кэйко Нагаока. Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства было поручено возглавить Тэцуо Номуре.

10 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку. О желании Кисиды обновить кабмин сообщалось еще прошлой осенью. Тогда он заявлял, что руководству страны необходимо «встретиться лицом к лицу с общественным мнением».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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