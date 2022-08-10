В микрорайоне Солнечный завершают строительство «Солнечного бульвара»

В микрорайоне Солнечный в Иркутске завершают работы по созданию «Солнечного бульвара». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал депутат думы города по избирательному округу № 14 Алексей Вепрев.

В микрорайоне Топкинский завершили работы по внутриквартальному благоустройству возле некоторых домов. По просьбам жителей у домов № 35-37 обустроили тротуар и установили перила, также тротуар теперь есть и у дома № 25. В порядок привели и участок дороги по адресу микрорайон Топкинский, 16-17, где после замены старого асфальтового полотна дождевая вода перестала задерживаться на проезжей части, сообщает пресс-служба думы города. Кроме того, напротив дома № 48 в микрорайоне Топкинский определились контуры детского городка. Ход работ по благоустройству проверил заместитель председателя думы Иркутска, депутат по избирательному округу №21 Юрий Коренев.

Ведется благоустройство внутриквартальных территорий адресам: Гравийная, 12, 14 и Авиастроителей, 10. Ход работ проверил депутат по избирательному округу №9 Николай Матвейчук. Там расширят проезжую часть, обустроят парковочные карманы, заменят и перенесут на новое место опоры уличного освещения, отремонтируют подходы к подъездам.





Микрорайон Солнечный. Фото пресс-службы думы Иркутска Николай Матвейчук проверил ход благоустройства. Фото пресс-службы думы Иркутска