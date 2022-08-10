В Петербурге снизилось число иностранных абитуриентов

Подведены первые итоги приемной кампании

Более 776 тысяч заявлений подали абитуриенты в петербургские вузы летом 2022 года. Традиционно только треть поступающих — петербуржцы. Число желающих учиться в Северной столице из регионов растет, а вот иностранных студентов стало меньше. Об этом сообщил глава петербургского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов, подводя предварительные итоги приемной кампании, основной этап которой завершился 9 августа.

Широта выбора

Возможность подать документы в пять вузов на десять специальностей одновременно, а также запущенный общероссийской сервис по приему заявлений «Поступай онлайн», дали абитуриентам еще больше возможностей, а вузам — еще большую нагрузку. В 2022 году в петербургские высшие учебные заявления заявлений подали на 70 тысяч больше, чем во время вступительной кампании 2021 года. Из 776 тысяч пакетов документов, на бюджетные места поступило 565 тысяч. А контрольные цифры приема в петербургские вузы на 2022/23 учебный год установлены в 29239 бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета.

Так, средний конкурс на бюджет составил почти 19,3 человека на место, тогда как в 2021 году — 17,6. В технических вузах число заявлений доходило до 55 человек на место.

Так, например, в СПбГУ, который устанавливает минимальное число в 70 баллов по ЕГЭ, подали 79 тысяч заявлений. Под 59 тысяч заявлений поступило университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича при контрольной цифре по приему всего в 881 человек. Политех обработал 74 тысячи запросов, Электротехнический университет — более 46 тысяч, Горный университет — более 25 тысяч, ИТМО — более 16 тысяч, ГУАП — более 56 тысяч.

Председатель комиссии по координации приема Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Анатолий Оводенкo считает, что широкие возможности по подаче документов вредны. По его мнению, уже с 10-11 класса нужно определяться с выбором будущей профессии и готовиться к поступлению в конкретный вуз на конкретную специальность.

«Выбор должен быть ранним. Не надо играть в лотерею: три на пять, пять на десять, два на два… В Бонч Бруевича в 2021 году конкурс был всего 14-15 человек на место, а сейчас — 57. Так не должно быть», — отметил Оводенко. Андрей Максимов также вспомнил, что во времена его молодости школьники могли подать документы только в один выбранный вуз и либо поступить, либо нет.

Врачи и артисты

Два пандемийных года, как сообщил Андрей Максимов, усилили традиционную тягу к инженерным специальностям, медицине и IT-направлению. По последнему, по его словам, все места уже заняты.

Самой популярной профессией оказалась педиатрия, по этому направлению конкурс составил 917 человек на место. Традиционно популярным остается актерское искусство с конкурсом в 129 человек на место. Растет интерес к цифровым технологиям. Конкурс на обучение по специальности «Информационная безопасность» составил до 50 человек за право обучаться.

Анатолий Оводенко сообщил, что при этом снижается число сдающих ЕГЭ по географии, а в вузах наблюдается недобор желающих «изучать Африку и Арктику».

Со всей земли

Уже шесть лет число иногородних абитуриентов, стремящихся получать образование в Северной столице России, держится на отметке в 70 процентов. И постепенно число региональных бывших школьников растет. В 2021 году это было 69 процентов. В 2022 году — 72. Андрей Максимов считает, что это нормально и даже хорошо — Петербург, по его словам, является и должен оставаться городом федерального значения для получения качественного образования по специальностям, востребованным на всей территории страны.

При этом иностранных абитуриентов по объективным причинам стало меньше. Если в 2021 году от граждан иностранных государств поступило 12 тысяч заявлений, то в ходе нынешней кампании — только 9,5 тысяч.

Отдельно проводился прием выпускников из ДНР и ЛНР. Они поступают по квоте и с ними ведется индивидуальная работа, так как у многих не хватает необходимых документов. Андрей Максимов сообщил, что всего было подано около 400 заявлений от бывших школьников Донбасса. Из них из Мариуполя — 127.

Это еще не все

Несмотря на то, что кампания теперь ведется в одну волну и основной этап завершен, те вузы, которые недобрали студентов, могут провести дополнительный прием.

Анатолий Оводенко напомнил сроки: с 11 августа по 25 августа можно подать документы, с 26 августа по 5 сентября проводятся экзамены, с 7 сентября публикуются конкурсные списки, которые обновляются не менее пяти раз в день. 12 сентября в 18 часов завершается прием заявлений о согласии обучаться в вузе. 16 сентября дополнительный прием завершится.