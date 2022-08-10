В России предложили дать налоговые льготы разработчикам военных программ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В России предложили дать налоговые льготы разработчикам военных программ

В России предложили дать налоговые льготы разработчикам военных программ

В России предложили дать налоговые льготы разработчикам военных программ«Ведомости»: Минфин предложил освободить от НДС разработчиков программ военного назначения

Министерство финансов России предложило дать налоговые льготы разработчикам программ военного и двойного назначения. Об этом сообщают «Ведомости».

Поправки, предполагающие освобождение от НДС, предлагается внести в статью 149 Налогового кодекса. Внесение законопроекта в правительство запланировано на октябрь 2022, а в Госдуму — на февраль 2023 года.

Льгота коснется передачи исключительных прав и прав на использование на программы для электронно-вычислительных машин и базы данных, которые включены в единый реестр научно-исследовательских, конструкторских и технологических работ военного назначения.

В Минфине пояснили, что в настоящее время в рамках налогового маневра в отрасли интернет-технологий от НДС освобождаются разработчики российского программного обеспечения из реестра Минцифры, однако в него не включены программы, связанные с обеспечением обороны и безопасности страны. Издание отмечает, что речь идет о запрете внесения их в реестр из-за сведений, которые составляют государственную тайну.

Ранее госкорпорация «Ростех» предложила Минцифры России распространить льготы для программистов на IT-специалистов, работающих во всех компаниях, а не только в продающих ПО, а также расширить для них предоставляемые меры поддержки.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В России предложили дать налоговые льготы разработчикам военных программ
В России предложили дать налоговые льготы разработчикам военных
Изменившийся Андрей Малахов показал, как проводит отпуск в родных краях
Изменившийся Андрей Малахов показал, как проводит отпуск в родных
Дочка Розы Сябитовой откровенно поделилась впечатлениями о родах
Дочка Розы Сябитовой откровенно поделилась впечатлениями о родах
51-летняя Наргиз Закирова ждет ребенка от молодого мужа?
51-летняя Наргиз Закирова ждет ребенка от молодого мужа?
Еда по дням недели: какие продукты вернут силу и энергию
Еда по дням недели: какие продукты вернут силу и энергию
Можно ли по дате рождения узнать, сколько у тебя будет детей, расчет и расшифровка
Можно ли по дате рождения узнать, сколько у тебя будет детей, расчет
Train Sim World 3 выходит в Game Pass сразу после релиза — уже в сентябре
Train Sim World 3 выходит в Game Pass сразу после релиза — уже в
Подборка забавных твитов обо всем - 09.08.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 09.08.2022 (15 фото)
Узбекская диаспора предложила создать батальон для участия в спецоперации
Узбекская диаспора предложила создать батальон для участия в
Раскрыты сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Раскрыты сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Профицит текущего счета платежного баланса России вырос в три раза
Профицит текущего счета платежного баланса России вырос в три раза
Полиция запретила блогеру исполнять классические песни, потому что он слишком уродлив и плохо поет
Полиция запретила блогеру исполнять классические песни, потому что он

Топ на сегодня

Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака смогут найти истину в простых вещах
Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака
Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы "Больше, чем путешествие"
Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы
Россия заявила об отказе США содействовать мирному разрешению кризиса на Украине
Россия заявила об отказе США содействовать мирному разрешению кризиса
Вечерняя гимнастика для ленивых
Вечерняя гимнастика для ленивых
В генштабе Канады ответили на вопрос о присутствии военных на Украине
В генштабе Канады ответили на вопрос о присутствии военных на Украине

Еще по теме

В Совфеде поддержали предложение ввести налоговые льготы для поставщиков программного обеспечения
Правительство внесло проект о налоговом учете нематериальных активов - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Для турпредприятий Дальнего Востока появятся временные налоговые льготы
Медведев частично разрешил госзакупки иностранного ПО