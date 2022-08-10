В России за год в два раза вырос спрос на контактные линзы и средства для здоровья глаз

К Меджународному дню офтальмологии Сбер Еаптека* проанализировала спрос на различные категории линз и средств для здоровья глаз. Продажи в категории за год выросли в два раза, а самыми популярными цветами контактных линз стали голубой, зеленый и серый, сообщает пресс-служба ПАО Сбербанк.

Активнее всего заботиться о здоровье своих глаз россияне начинают в первые месяцы осени: в сентябре (+21%) и октябре (+14%). За год продажи в категории линз и средств для здоровья глаз выросли в два раза. Наибольший рост показали увлажняющие капли для глаз и линз, они входили в каждый второй заказ (доля равна 54%). На втором месте находятся растворы для линз — присутствуют в каждом четвертом заказе (доля равна 28%). На третьем месте оказались контактные линзы. Эта подкатегория занимает 18% в продажах за год.

В 2022 году не только забота о здоровье стала трендом, но способность к самовыражению и поиск индивидуальности. Одним из вариантов изменить что-то в своей внешности стала смена цвета глаз. Согласно данным Сбер Еаптеки, продажи в категории цветных контактных линз выросли на 21%. В марте продажи в категории подрастают в 2,2 раза в сравнении с февралем. Рост продаж цветных линз можно заметить в том числе в августе (рост от месяца к месяцу равен 33%), сентябре (+13%) и декабре (+11%).

Очень популярным цветом линз у россиян стал голубой. Линзы такого оттенка входили в каждый третий заказ — доля составила 35% от всей категории цветных линз. На втором месте — зеленый цвет, такие линзы входили в каждый четвертый заказ (28%). Третье место занимает серый цвет глаз (22%). Завершают пятерку самых популярных карие и фиолетовые линзы — их доля равна 13% и 8% соответственно.

ПАО Сбербанк

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