В России за неделю выросли цены на смартфоны, футболки и автомобили
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В России за неделю выросли цены на смартфоны, футболки и автомобили

В России за неделю выросли цены на смартфоны, футболки и автомобили

Цены на майки, футболки мужские и смартфоны в России за неделю со 2 по 8 августа выросли на 0,5%, на отечественные автомобили, телевизоры, детские спортивные костюмы — на 0,4%. Об этом сообщается в отчете об оценке индекса потребительских цен, опубликованном на сайте Росстата.

Путевки в дома отдыха и пансионаты подорожали в среднем на 0,7%, путевки в санатории — на 0,1%, проживание в гостиницах «3 звезды» — на 0,4%, хостелах — на 0,3%, двух-, четырех-, пятизвездочных гостиницах — на 0,2%. Также на 0,4% увеличилась стоимость полета в салоне экономкласса самолета.

Помимо этого, со 2 по 8 августа выросли цены на сахар — на 0,8%, баранину — на 0,7%, овощные консервы для детского питания — на 0,3%, свинину, масло сливочное, маргарин, творог — на 0,2%, сыры сычужные, хлеб, печенье, обеды в столовой, кафе, закусочной — на 0,1%.

При этом в России подешевели фрукты и овощи. Снижение цен в этом сегменте в среднем составило 3,3%, в том числе на свеклу столовую — 7,6%, морковь — 7,3%, огурцы — 6,5%, капусту белокочанную — 6,0%, картофель — 4,6%, бананы — 4,1%, помидоры — 2,8%, репчатый лук — 1,1%, яблоки — 0,7%.

В общей сложности индекс потребительских цен за неделю, по оценке Росстата, составил 99,92%, с начала августа — 99,90%, с начала года — 110,87%.

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По материалам: pnp.ru

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