В США рассказали, когда Россия сможет применить ударные беспилотники "Охотник" на Украине
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В США рассказали, когда Россия сможет применить ударные беспилотники "Охотник" на Украине

В США рассказали, когда Россия сможет применить ударные беспилотники "Охотник" на Украине

Россия все чаще применяет беспилотники во время своей спецоперации на Украине, а в 2023 году ВС РФ смогут использовать свои тяжелые ударные БПЛА "Охотник", пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу.

"Работы над беспилотником планировалось завершить к этому месяцу с целью начать серийное производство в 2023 году. Сообщалось, что серийные поставки в войска должны начаться в 2024 году, но он может пролететь над Украиной – если спецоперация продолжится – в начале следующего года".

Российские беспилотники относятся к тому же классу, что и Dassault nEUROn, и Boeing Loyal Wingman. Эти аппараты смогут расширить возможности пилотируемых истребителей. С-70 выполнили по схеме "летающее крыло". Дрон может получить двигатель АЛ-41Ф1 и два отсека для управляемых и неуправляемых боеприпасов. Взлетная масса его составит порядка 20 тонн. Напомним, что свой первый полет "Охотник" совершил в 2019 году. "Охотник" испытывали вместе с функциональными имитаторами – это ракеты с системами наведения, которые, однако, не имеют двигателя и боевой части.


Первый полет новейшего беспилотного летательного аппарата "Охотник"

В мае нынешнего года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов объявлял, что серийный выпуск этих БПЛА для Минобороны стартует в 2023 году. У "Охотника" будет плоское сопло, делающее его менее заметным.

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По материалам: uposters.ru

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