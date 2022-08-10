Виталик Бутерин использовал Tornado Cash для пожертвований Украине

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин использовал сервис микширования Tornado Cash для пожертвований Украине. Такое заявление он сделал в ответ соучредителю стартапа Counterfactual Джеффу Коулману.

I'll out myself as someone who has used TC to donate to this exact cause. — vitalik.eth (@VitalikButerin) August 9, 2022

Коулман отметил необходимость сервисов микширования в определенных случаях. По его словам, примером могут стать донаты в пользу Украины.

«[…] даже если правительство страны, в которой вы живете, полностью вас поддерживает, вы можете не хотеть, чтобы российские власти располагали информацией о ваших действиях», — отметил соучредитель Counterfactual.

Он задался вопросом, есть ли реальные примеры использования Tornado Cash в целях поддержки Украины. В ответ Бутерин заявил, что взаимодействовал с сервисом именно ради этих целей.

My intent was protecting the recipients, not myself. The RU government knows my positions on the Ukraine issue anyway:https://t.co/nkgrqVY2au — vitalik.eth (@VitalikButerin) August 9, 2022

«Моей целью была защита получателей [пожертвований], а не себя. Российское правительство в любом случае знает мою позицию по украинскому вопросу», — добавил Бутерин.

В апреле сооснователь Ethereum направил 1500 ETH (более $4,7 млн на тот момент) на помощь Украине. Еще до начала войны он заявил, что нападение России навредит всему человечеству.

8 августа OFAC внесло Tornado Cash и связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов в санкционный список. По данным ведомства, с момента создания миксера в 2019 году с его помощью злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.



9 августа компания Circle добавила в черный список USDC-адреса кошельков Tornado Cash. Инфраструктурные платформы Infura и Alchemy заблокировали RPC-запросы к сервису микширования.

Напомним, один из пользователей Tornado Cash разослал небольшие суммы в Ethereum с кошельков миксера на адреса известных представителей криптоиндустрии. В их числе — глава Coinbase Брайан Армстронг и сооснователь EthHub Энтони Сассано.

О том, что такое Tornado Cash и как он работает, читайте в образовательных карточках ForkLog.