Виталик Бутерин использовал Tornado Cash для пожертвований Украине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Виталик Бутерин использовал Tornado Cash для пожертвований Украине

Виталик Бутерин использовал Tornado Cash для пожертвований Украине


Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин использовал сервис микширования Tornado Cash для пожертвований Украине. Такое заявление он сделал в ответ соучредителю стартапа Counterfactual Джеффу Коулману.



Коулман отметил необходимость сервисов микширования в определенных случаях. По его словам, примером могут стать донаты в пользу Украины.


«[…] даже если правительство страны, в которой вы живете, полностью вас поддерживает, вы можете не хотеть, чтобы российские власти располагали информацией о ваших действиях», — отметил соучредитель Counterfactual.


Он задался вопросом, есть ли реальные примеры использования Tornado Cash в целях поддержки Украины. В ответ Бутерин заявил, что взаимодействовал с сервисом именно ради этих целей.



«Моей целью была защита получателей [пожертвований], а не себя. Российское правительство в любом случае знает мою позицию по украинскому вопросу», — добавил Бутерин.


В апреле сооснователь Ethereum направил 1500 ETH (более $4,7 млн на тот момент) на помощь Украине. Еще до начала войны он заявил, что нападение России навредит всему человечеству. 


8 августа OFAC внесло Tornado Cash и связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов в санкционный список. По данным ведомства, с момента создания миксера в 2019 году с его помощью злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.


9 августа компания Circle добавила в черный список USDC-адреса кошельков Tornado Cash. Инфраструктурные платформы Infura и Alchemy заблокировали RPC-запросы к сервису микширования.


Напомним, один из пользователей Tornado Cash разослал небольшие суммы в Ethereum с кошельков миксера на адреса известных представителей криптоиндустрии. В их числе — глава Coinbase Брайан Армстронг и сооснователь EthHub Энтони Сассано.


О том, что такое Tornado Cash и как он работает, читайте в образовательных карточках ForkLog.

# Экономика tornado cash, виталик бутерин, пожертвования, украина, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

«Транснефть» раскрыла сроки возобновления прокачки нефти по «Дружбе»
«Транснефть» раскрыла сроки возобновления прокачки нефти по «Дружбе»
Петербурженка написала заявление в полицию на художника Покраса Лампаса
Петербурженка написала заявление в полицию на художника Покраса
Эффективность усвоения лекарств зависит от положения тела
Эффективность усвоения лекарств зависит от положения тела
Виталик Бутерин использовал Tornado Cash для пожертвований Украине
Виталик Бутерин использовал Tornado Cash для пожертвований Украине
Лучшие модемы Huawei для дачи
Лучшие модемы Huawei для дачи
Какие возможности предоставляет портал поставщиков для компаний и покупателей
Какие возможности предоставляет портал поставщиков для компаний и
Названо единственное требование Эрдогана после расширения НАТО
Названо единственное требование Эрдогана после расширения НАТО
Пригожин назвал оскорбившего россиян Макаревича сумасшедшим стариком
Пригожин назвал оскорбившего россиян Макаревича сумасшедшим стариком
В крымском поселке ввели режим ЧС после взрывов на аэродроме
В крымском поселке ввели режим ЧС после взрывов на аэродроме
Колесников и Николайчук обсудили отношения с Катей Гориной
Колесников и Николайчук обсудили отношения с Катей Гориной
Актриса Аманда Сейфрид рассказала о съемках без нижнего белья в 19 лет
Актриса Аманда Сейфрид рассказала о съемках без нижнего белья в 19 лет
Российские хакеры взломали сайт производителя HIMARS
Российские хакеры взломали сайт производителя HIMARS

Топ на сегодня

Пользователь Tornado Cash разослал Ethereum на множество адресов
Пользователь Tornado Cash разослал Ethereum на множество адресов
TMZ: Dior продлил контракт с Джонни Деппом после его победы в суде над Эмбер Херд. Речь идет о семизначном гонораре
TMZ: Dior продлил контракт с Джонни Деппом после его победы в суде
СМИ: Иран провел импортную операцию на $10 млн с оплатой в криптовалюте
СМИ: Иран провел импортную операцию на $10 млн с оплатой в
С каким типом мужчин не получится построить прочные отношения
С каким типом мужчин не получится построить прочные отношения
Гарик Харламов посмеялся на Давидом Манукяном
Гарик Харламов посмеялся на Давидом Манукяном

Еще по теме

Ethereum-миксер Tornado Cash попал под санкции США
Tornado Cash Classic полностью открыл код пользовательского интерфейса
Ethereum-миксер Tornado Cash развернул смарт-контракты в сети Optimism
Ethereum-миксер Tornado Cash позволил отправлять произвольные суммы ETH