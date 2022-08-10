"Все пацаны взбунтовались": Ивлеева раскрыла, почему изменила отношение к 15-сантиметровым пенисам
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"Все пацаны взбунтовались": Ивлеева раскрыла, почему изменила отношение к 15-сантиметровым пенисам

"Все пацаны взбунтовались": Ивлеева раскрыла, почему изменила отношение к 15-сантиметровым пенисам

31-летняя Настя Ивлеева, возвращающаяся на телеэкраны с новым тревел-шоу, вспомнила о своем старом интервью, в котором она прошлась по мужчинам с маленькими членами. Звезда пересмотрела интервью и высказалась, что она сейчас думает о своих завышенных требованиях к парням.

В 2018 году Настя Ивлеева сделала нашумевшее заявление, высмеяв мужчин с 15-сантиметровыми пенисами.


Мне важны все составляющие. У меня были такие случаи, когда я была влюблена, а потом пам-пам... Получите, распишитесь. Маленький член. Вообще, конечно, маленький член – это приговор. Я не знаю, пацаны, как вы живете с маленьким членом. По мне, конечно, это *****

Однако несколько лет спустя звезда "Орла и решки" изменила свое мнение о мужском достоинстве. 

Давай разберемся в сантиметрах, Анастейша! Здесь я все задвигаю так, как будто я реально Бог, я создала этот мир, и я все знаю. После этого интервью, через год, я увидела линейку настоящую в первый раз за лет десять. Со школы я не брала линейку в руку. Линейка как раз таки была 15 сантиметров. И я такая: "Это норм!". Она огромная, нормальная! И тогда только до меня дошло, почему все вообще пацаны России и мира взбунтовались, начали меня хейтить. Потому что 15-сантиметровая линейка — норм.

Телеведущая раскрыла причину своих завышенных требований к мужским пенисам, вспомнив о давней беседе с сестрой в далеком Разметелево.

"Когда я жила в Разметелево, помню, как сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. Мы тогда были мелкие. Нам было по восемнадцать лет. Помню, что у меня в голове засела эта цифра, мол, 20-22 — средний размер. Не знаю… Знаете, бывает с детства какая-нибудь фигня прилипает, ты в ней не разбираешься, но тебе кажется, что это правильно. Так и тогда было. Только потом я поняла, что парни с 22-сантиметровыми "лучшими друзьями" – это какие-то гиганты", - посетовала звезда.

Из-за разговора с сестрой Настя Ивлеева и допустила критическую ошибку в скандальном интервью.

"Я решила взять самый минимум от 22 и сказала, что 15 — очень маленький размер, кринж, корнишончик. Потом, когда увидела линейку, поняла, что немножко напутала в цифрах, сантиметров на 10. Но с кем не бывает? Хайп! 15 сантиметров все равно не high level. Сорян", - отметила звезда.


Бузова призналась в любви к большим пенисам

Недавно Настя Ивлеева спровоцировала разговор о больших пенисах, спросив Бузову о ее любви к теннису на сцене VK Fest.

"Конечно же, в теннис! Я очень люблю большой... пэнис", — неожиданно сказала звезда "Дома-2".


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По материалам: uposters.ru

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