"Все пацаны взбунтовались": Ивлеева раскрыла, почему изменила отношение к 15-сантиметровым пенисам
31-летняя Настя Ивлеева, возвращающаяся на телеэкраны с новым тревел-шоу, вспомнила о своем старом интервью, в котором она прошлась по мужчинам с маленькими членами. Звезда пересмотрела интервью и высказалась, что она сейчас думает о своих завышенных требованиях к парням.
В 2018 году Настя Ивлеева сделала нашумевшее заявление, высмеяв мужчин с 15-сантиметровыми пенисами.
Однако несколько лет спустя звезда "Орла и решки" изменила свое мнение о мужском достоинстве.
Телеведущая раскрыла причину своих завышенных требований к мужским пенисам, вспомнив о давней беседе с сестрой в далеком Разметелево.
"Когда я жила в Разметелево, помню, как сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. Мы тогда были мелкие. Нам было по восемнадцать лет. Помню, что у меня в голове засела эта цифра, мол, 20-22 — средний размер. Не знаю… Знаете, бывает с детства какая-нибудь фигня прилипает, ты в ней не разбираешься, но тебе кажется, что это правильно. Так и тогда было. Только потом я поняла, что парни с 22-сантиметровыми "лучшими друзьями" – это какие-то гиганты", - посетовала звезда.
Из-за разговора с сестрой Настя Ивлеева и допустила критическую ошибку в скандальном интервью.
"Я решила взять самый минимум от 22 и сказала, что 15 — очень маленький размер, кринж, корнишончик. Потом, когда увидела линейку, поняла, что немножко напутала в цифрах, сантиметров на 10. Но с кем не бывает? Хайп! 15 сантиметров все равно не high level. Сорян", - отметила звезда.
Бузова призналась в любви к большим пенисам
Недавно Настя Ивлеева спровоцировала разговор о больших пенисах, спросив Бузову о ее любви к теннису на сцене VK Fest.
"Конечно же, в теннис! Я очень люблю большой... пэнис", — неожиданно сказала звезда "Дома-2".