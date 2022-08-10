Жених отказался звать отца на оплаченную им свадьбу из-за одной фразы о невесте

Вадим Карасев

Мужчина назвал невесту сына некрасивой и лишился приглашения на свадьбу

Пользователь Reddit поделился историей о том, как отказался звать отца на свадьбу из-за одной его фразы в адрес невесты. Мужчина назвал будущую жену сына некрасивой, после чего лишился приглашения на торжество, которое сам же и оплатил.

«Я женюсь на любви всей своей жизни. Она потрясающая, хоть и немного нервная. Она всегда хочет сделать все идеально», — описал автор поста свою возлюбленную. Он добавил, что перед свадьбой невеста попросила его родственников показать наряды, которые они планируют надеть на торжество: девушка заявила, что должна одобрить их.

Недавно семья отправилась в отпуск, где герой истории и его невеста случайно услышали разговор его отца и сводной сестры. Родственники обсуждали, что им вряд ли когда-то понравится будущая жена парня, и критиковали ее за требование показать наряды перед свадьбой. «Отец сказал, что моя невеста ему не нравится, но он прощает ее поведение. Он добавил, что ему очевидно, что она такая неуверенная в себе, потому что она некрасивая», — пожаловался рассказчик. Затем отец добавил, что вел бы себя на ее месте так же, потому что на свадьбе ей придется стоять рядом с его очень красивой женой.

«Моя невеста накричала на отца. Затем, когда мы ушли, она расплакалась. Я спросил, что я могу сделать для нее. Она сказала, что не хочет видеть отца на свадьбе, но нам придется его звать, так как он оплатил все торжество», — передал слова девушки автор. Он пообещал возлюбленной, что решит эту проблему. В итоге парень отказался звать на свадьбу отца, что очень расстроило всю семью. В заключение герой истории добавил, что мачеха написала ему, что он повел себя слишком жестоко.

В комментариях под постом большинство пользователей осудило автора за то, что он отказался звать отца на свадьбу. «Полностью отменить приглашение за такой комментарий — это слишком», — возмутился один из пользователей. «Это был частный разговор, который подслушали. На нем разве лежит моральное обязательство считать невесту сына красавицей?» — добавил другой. Многие также посчитали требование невесты, которая настаивала на том, чтобы гости показали ей наряды перед свадьбой, чрезмерным и неприемлемым. Некоторые добавили, что невесте, которая ведет себя настолько властно, не стоит удивляться тому, что ее поведение не нравится будущим родственникам.

