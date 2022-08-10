Жертвы обвиненного в каннибализме Арми Хаммера показали сообщения от актера

Вадим Карасев

Жертвы обвиненного в каннибализме Арми Хаммера показали непристойные сообщения от актера

Предполагаемые жертвы американского актера Арми Хаммера показали сообщения непристойного содержания, полученные от артиста. Об этом сообщает Variety.

Девушки продемонстрировали текстовые сообщения и аудиозаписи от актера в трейлере к фильму «Дом Хаммеров» от Discovery+, расследующем скандалы с участием Арми.

«У меня есть фантазия о том, чтобы связать кого-то в общественном месте ночью и сделать его тело доступным всем», — говорится в одном предполагаемых сообщений от Хаммера. В аудиозаписи, которая производится в трейлере, содержатся такие слова: «Я хочу забраться к тебе домой, полностью связать и обездвижить, а затем делать все, что я захочу, с каждой дыркой на твоем теле». В другом сообщении актер признается, что он «на 100 процентов каннибал», и пишет собеседнице, что хочет «откусить от нее кусок».

Премьера «Дома Хаммеров» состоится 2 сентября 2022 года.

Скриншоты переписок Хаммера с любовницами, раскрывающие его фетиши, появились в соцсетях в январе 2021 года. В сообщениях актер называл себя стопроцентным каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце. Позднее еще несколько бывших возлюбленных обвинили артиста в манипуляциях и неадекватном поведении. По словам одной из них, актер говорил, что хочет приготовить ребро девушки на барбекю и съесть от любовницы «кусочек». Модель Пейдж Лоренце рассказала, что однажды Арми вырезал ножом букву «А» на ее лобке, а затем начал облизывать рану. Кроме того, Хаммер просил ее удалить ребра, чтобы он смог их съесть. Спустя два месяца после упомянутых событий артиста также обвинили в изнасиловании.

Хаммер категорически отрицал все обвинения в насилии, заявляя, что их сексуальные отношения с девушками были по обоюдному согласию, а все действия были оговорены заранее.

Ранее сообщалось о том, что актер Роберт Дауни-младший разместил оставшегося без денег Арми Хаммера у себя дома.