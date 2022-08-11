11 художественных фильмов, в которых был показан процесс создания знаменитых кинокартин прошлого

Ни для кого не секрет, что в мире создано много мета-фильмов про создание, собственно, фильмов. Но много ли вы знаете картин, где показано создание определённых и реально существующих кинолент прошлого? Мы знаем 10 таких случаев, и с радостью напомним об их существовании и вам.

Не во всех пунктах фильм всецело посвящён тому, как снималась та или иная легендарная картина, но этому точно уделена немалая часть сюжета. Особенно здорово, когда нам показывают моменты создания известных сцен как бы из глаз работников съёмочной площадки.

Итак, перед вами 10 фильмов о фильмах. И все они достойны просмотра!

Тень вампира (2000)

Lionsgate FilmsPrana Film

Фильм о съёмках классического ужастика «Носферату, симфония ужаса» (1922).

Манк (2020)

Netflix / RKO Radio Pictures

Фильм о написании сценария к знаменитой картине «Гражданин Кейн» (1941) Германом Манкевичем. Сцен со съёмочной площадки «Кейна» здесь нет, зато несколько раз появляется Орсон Уэллс — режиссёр, продюсер и исполнитель главной роли в этом киношедевре, который до сих пор многими считается лучшим фильмом всех времён.

7 дней и ночей с Мэрилин (2011)

Entertainment Film Distributors / Warner Bros.

В фильме показана жизнь Мэрилин Монро во время съёмок мелодрамы «Принц и танцовщица» (1957).

Авиатор (2004)

Buena Vista International / United Artists

В первой части фильма показано создание военной драмы «Ангелы ада» (1930).

Хичкок (2012)

Searchlight Pictures / Paramount Pictures

В фильме показаны моменты съёмок легендарного триллера «Психо» (1960).

Девушка (телефильм, 2012)

BBC / Universal Pictures

В тот же год был снят биографический фильм про взаимоотношения Альфреда Хичкока и актрисы Типи Хедрен, в котором подробно показан процесс создания другого классического ужастика «Птицы» (1963).

Горе-творец (2017)

Warner Bros. / Chloe Productions

Фильм повествует о создании знаменитой драмы «Комната» (2003), которая получила статус культовой благодаря тому, насколько она плоха.

Хранитель времени (2011)

Paramount Pictures / Star Film

Сюжет фильма переплетается с биографией французского режиссёра Жоржа Мельеса и его знаменитым творением «Путешествие на Луну» (1902).

Меня зовут Долемайт (2019)

Netflix / Dimension Pictures

Фильм повествует о жизни стендапера Руди Рэя Мура и его истории успеха, в частности с комедийным боевиком «Долемайт» (1975).

Эд Вуд (1994)

Buena Vista Pictures / Valiant Pictures

Фильм рассказывает о жизни американского режиссёра Эдварда Вуда-младшего и подробно останавливается на процессе создания нескольких его картин, в том самой известной — фантастического ужастика «План 9 из открытого космоса» (1957).

Как и в случае с «Комнатой» творчество Эда Вуда известно своим низким качеством, а сам он имеет неофициальный статус худшего режиссёра в истории. Логично, что фильм «План 9 из открытого космоса», в свою очередь, был множество раз признан худшей постановкой всех времён.

Спасти Мистера Бэнкса (2013)

Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Studios Motion Pictures

В фильме показан процесс создания (особенно музыкальных номеров) классического мюзикла студии Дисней «Мэри Поппинс» (1964). Параллельно с этим сам Уолт Дисней уговаривает создательницу книг о сказочной героини Памелу Линдон Трэверс всё-таки дать добро на съёмку фильма.



