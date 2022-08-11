14 фотографий необычных деревьев, которые ни то удивляют, ни то пугают своим обликом
Деревья — безобидные создания, но если взглянуть на некоторых из них, то в этом можно слегка засомневаться. Так выдумала природа, что некоторые деревья обрели совсем новый облик, который то удивляет, то иногда пугает. Красивая фигура, слегка пугающее лицо или младенец, уснувший на ветках — всё это про наших древесных товарищей, которые встречаются и тут и там. Не верите, что такие перевоплощения могут происходить с обычным деревом? Тогда полистайте нашу новую подборку, чтобы развеять миф о том, что дерево — бездушное существо!
Злобный колобок или голова мутанта-черепахи? Неважно, кто это, всё равно выглядит жутковато
Дерево решило повернуться ко всем спиной
Дерево, напоминающее смерть, но только без косы
Это дерево находится в Исламабаде, Пакистан. В дождливый день оно выглядит ещё более устрашающе, чем когда светит солнце.
Новый персонаж фильма «Крик»
Кто-то потерял ребёнка
Портрет Дориана Грея?
Воин африканского племени
Решил вступить в клуб любителей выставлять подобные деревья. Это больное дерево у моих родителей похоже на какого-то злого демонического воина африканского племени! Довольно-таки жутко.
А что это у нас тут такое?
Со всех сторон слежка
Вырывающееся наружу человекоподобное лицо
Не скрытое недовольство
Присел
Необычный пень находится на Внешних берегах Северной Каролины.
Кровожадное выражение лица
Дерево заглатывает жертву в своё лесное царство
Деревья часто не церемонятся и убирают на своём пути всё, что им мешает. Картина иногда не самая приятная!