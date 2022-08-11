14 фотографий необычных деревьев, которые ни то удивляют, ни то пугают своим обликом

Деревья — безобидные создания, но если взглянуть на некоторых из них, то в этом можно слегка засомневаться. Так выдумала природа, что некоторые деревья обрели совсем новый облик, который то удивляет, то иногда пугает. Красивая фигура, слегка пугающее лицо или младенец, уснувший на ветках — всё это про наших древесных товарищей, которые встречаются и тут и там. Не верите, что такие перевоплощения могут происходить с обычным деревом? Тогда полистайте нашу новую подборку, чтобы развеять миф о том, что дерево — бездушное существо!

Злобный колобок или голова мутанта-черепахи? Неважно, кто это, всё равно выглядит жутковато

Дерево решило повернуться ко всем спиной

Дерево, напоминающее смерть, но только без косы

Это дерево находится в Исламабаде, Пакистан. В дождливый день оно выглядит ещё более устрашающе, чем когда светит солнце.

Новый персонаж фильма «Крик»

Кто-то потерял ребёнка

Портрет Дориана Грея?

Воин африканского племени

Решил вступить в клуб любителей выставлять подобные деревья. Это больное дерево у моих родителей похоже на какого-то злого демонического воина африканского племени! Довольно-таки жутко.

А что это у нас тут такое?

Со всех сторон слежка

Вырывающееся наружу человекоподобное лицо

Не скрытое недовольство

Присел

Необычный пень находится на Внешних берегах Северной Каролины.

Кровожадное выражение лица

Дерево заглатывает жертву в своё лесное царство

Деревья часто не церемонятся и убирают на своём пути всё, что им мешает. Картина иногда не самая приятная!