15 случаев, когда кафе и рестораны решили удивлять гостей не только своей кухней, но и деталями оформления

Все мы заглядываем в кафешки и рестораны, чтобы первым делом вкусно там перекусить. Но атмосфера и интерьер, а иногда и какая-то незначительная деталь заведения может затмить все лучшие блюда от шеф-повара и растопить сердечко почти любого посетителя! Необычное месторасположение вашего столика, вид из окна, забавная ложка или вилка — всё это непременно бросается в глаза гостю, который уже не жалеет, что решил забежать пообедать в это удивительное место.

Креативный способ, как ты можешь добавить себе нужный соус в блюдо

Необычная вывеска над одним из ресторанов Осака

Вывески или рекламные баннеры играют очень важную роль в продвижении любого бизнеса! А вывески кафе и ресторанов — это то, что мы видим первым делом прежде, чем заходим в это заведение. Поэтому иногда дизайнеры решают удивлять гостя прям с порога!

Солонки и перечницы в виде шахматных фигурок, расставленных на доске

Ложка-лопата и вилка-вилы

Сливки, которые я заказал к кофе в швейцарском кафе, подали в шоколадном лакомстве

Мелочь, а приятно и вкусно!

Пожалуйста, присаживайтесь!

Если на столе стоит эта табличка, то она говорит о том, что человек, сидящий за этим столиком, не против вашей компании.

Кто-то устал и вытянул свои ножки

Наткнулся на это кафе во время прогулки по Аламиде, Калифорния!

Вид из окна кафе, будто картина, висящая на стене!

Наш столик в кафе расположен прямо над средневековым колодцем

Креативно и жутко. В общем, жутко креативно.

В кафе разливают напитки на вынос в такие баночки

Наглядная демонстрация негазированной и газированной воды

Веранда на свежем воздухе

Выведенные из эксплуатации бетонные трубы часто становятся материалом для воплощения в реальность новых задумок дизайнеров-креативщиков! Например, здесь вы можете их встретить в роле комнатушек одного из отелей. Только главное, чтобы вы не страдали от клаустрофобии, тогда вам вряд ли будет сладко спаться в таком номере.

Номер вашего столика рассказывает вам любой факт из жизни, где присутствует это число

Первый номерок говорит, что количество лунок на стандартном поле для гольфа — 18. А цифра 23 означает примерный угол наклона оси вращения Земли.

Вот так кафе приготовило пищу не только для вашего желудка, но и для размышлений!

Кафе использует пасту феттучини вместо деревянных палочек, чтобы мешать кофе

Кто решил, что это будет хорошей идеей дизайна для уборной?

Фантазия дизайнеров иногда удивляет своим богатством! Но не всегда выходит так, как всё было задумано изначально. В одной из наших подборок мы показали, что происходит, когда желание креативных людей быстрее создать что-то неординарное и интересное берёт вверх над разумом!