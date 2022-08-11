15 винтажных кухонных приспособлений, глядя на которые не сразу и поймёшь, для чего они были нужны
Люди постоянно стремятся облегчить себе жизнь и упростить различные процессы. Поэтому на наших кухнях появляются всякие удивительные гаджеты, которые помогают нам ускорить процесс готовки или сделать его менее трудоёмким. В этом посте мы собрали для вас кухонные приспособления из прошлого. Какие-то из них практически не изменились, а вот по некоторым так сразу и не скажешь, для чего они были нужны.
Настенный консервный нож
Хлеборезка
И торт разрежет, и как лопатку можно использовать
А так похоже на расчёску, правда?
Приспособление для колки льда
Очень старый нож
По форме и принципу работы он напоминает традиционный эскимосский нож улу.
Винтажный кухонный измельчитель
Винтажный шейкер для пармезана
Хэллоуинские формы для печенья
Приспособление из 1940-х для того, чтобы делать канапе
Кладёте на стол всё, что вашей душей угодно, мясо, колбасу, хлеб, фрукты и так далее. А потом накалываете всё это с помощью этой чудо-штуки и получаете канапе с ровными кружочками.
Пресс для бургеров, который нужен для формирования котлеты
Винтажная открывалка для банок
Работает это приспособление по такому принципу:
Нож с зазубриной
Такое раздвоение на конце характерно для барных ножей. Это нужно, чтобы не контактировать с кусочками фруктов при украшении коктейлей.
Ящик для жарки, который выдвигается и убирается, когда дверца открывается/закрывается
Чтобы делать пончики
А также это дозатор теста для вафель и блинчиков.
Микроволновая печь 1968 года
А здесь вы можете найти подборку загадочных вещиц, предназначение которых смогли определить только знатоки из интернета.