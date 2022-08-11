15 винтажных кухонных приспособлений, глядя на которые не сразу и поймёшь, для чего они были нужны

Люди постоянно стремятся облегчить себе жизнь и упростить различные процессы. Поэтому на наших кухнях появляются всякие удивительные гаджеты, которые помогают нам ускорить процесс готовки или сделать его менее трудоёмким. В этом посте мы собрали для вас кухонные приспособления из прошлого. Какие-то из них практически не изменились, а вот по некоторым так сразу и не скажешь, для чего они были нужны.

Настенный консервный нож

Хлеборезка

И торт разрежет, и как лопатку можно использовать

А так похоже на расчёску, правда?

Приспособление для колки льда

Очень старый нож

По форме и принципу работы он напоминает традиционный эскимосский нож улу.

Винтажный кухонный измельчитель

Винтажный шейкер для пармезана

Хэллоуинские формы для печенья

Приспособление из 1940-х для того, чтобы делать канапе

Кладёте на стол всё, что вашей душей угодно, мясо, колбасу, хлеб, фрукты и так далее. А потом накалываете всё это с помощью этой чудо-штуки и получаете канапе с ровными кружочками.

Пресс для бургеров, который нужен для формирования котлеты

Винтажная открывалка для банок

Работает это приспособление по такому принципу:

Нож с зазубриной

Такое раздвоение на конце характерно для барных ножей. Это нужно, чтобы не контактировать с кусочками фруктов при украшении коктейлей.

Ящик для жарки, который выдвигается и убирается, когда дверца открывается/закрывается

Чтобы делать пончики

А также это дозатор теста для вафель и блинчиков.

Микроволновая печь 1968 года

А здесь вы можете найти подборку загадочных вещиц, предназначение которых смогли определить только знатоки из интернета.