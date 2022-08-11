17 любопытных фотографий, которые показывают, что мир лучше всего познавать в сравнении
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17 любопытных фотографий, которые показывают, что мир лучше всего познавать в сравнении

17 любопытных фотографий, которые показывают, что мир лучше всего познавать в сравнении

Иногда, чтобы оценить что-то, нужно это что-то сравнить с какими-то другими вещами. Например, сложно понять, какого размера клубника на фото, а положишь рядом мандарин, увидишь, что она больше, и сразу понятно, что она гигантская! Мы собрали для вас примеры таких забавных и любопытных сравнений, которые помогают узнать больше о различных предметах.

Разница в размере флешки на 2 гигабайта, которой почти десять лет, и этой новой 128-гигабайтной флешки

Возраст королевы Елизаветы можно увидеть по монетам

Огромный пульт, найденный на дворовой распродаже в сравнении со стандартным

Клубника, выросшая у моей тёти, в сравнении с мандарином

Трёхдюймовые (7,62 см) туфли для взрослой женщины с ногами «золотыми лилиями» и обычная обувь

«Золотая лилия» или «золотой лотос» — жуткий китайский обычай, когда девочкам с детства бинтуют ноги, чтобы они оставались маленькими и приобретали специфическую форму.

Огромный куст рододендрона

Вот как выглядит растение, которому 45 лет, по сравнению с бабушкой. Этот куст посадила её мама.

Два одинаковых растения, но в горшок одного из них бросают окурки

Я работаю на улице, и это разница в цвете рук и ног

Мой размер обуви и размер обуви моей жены

Рост парня 213 см, и он носит обувь 19-го (американский) размера, а его жена — 9-го.

Игрушка, которая была у меня 25 лет, и такая же, которую мои родители положили в капсулу времени

Размер новорождённых поросят в сравнении с размером их мамы

Моя рука по сравнению с лапой канадского гризли

Рука 89-летней бабушки и моей дочери

Мундштук тубы по сравнению с мундштуком трубы

Моя пишущая машинка 1950-х годов и мой лазерный принтер почти одного размера и формы

Размер грибов, выросших на моём заднем дворе в сравнении с размером волейбольного мяча

А здесь мы собрали для вас любопытные находки, которые люди обнаружили буквально у себя под носом.

# Интересное
По материалам: twizz

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