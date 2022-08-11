17 странных и диких фотографий, происходящее на которых требует объяснения, но мы его не получим
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17 странных и диких фотографий, происходящее на которых требует объяснения, но мы его не получим

17 странных и диких фотографий, происходящее на которых требует объяснения, но мы его не получим

Фотографии бывают разными. Некоторые из них могут быть настолько странными, что зрителю просто требуется предыстория или какие-то объяснения. Но не всегда их можно получить. Именно такие снимки мы и собрали для вас сегодня. И никаких объяснений, как вы понимаете, не будет. А может, так и лучше? Ведь тогда эти кадры не были бы такими дикими!

Отдых на воде

Вот такая вечеринка

Замурована

Идеальный коврик для мышки

Кстати, мужчины часто выступают против появления животных в доме, но потом не могут противостоять их пушистому обаянию. У нас есть пост об этом.

Здесь был Халк?

У нас гости

Заказчик недоволен

Что здесь происходит?

Спайдеркот

Капучино, пожалуйста

Как говорится, и давно вы у него живёте?

Кто-то лишился чего-то важного

Привидения на отдыхе

Мир наоборот

Котики + парковка = паркотики

Босс голубиной мафии

Что-то не так с этой дверью

Какие козыри?

А ещё у нас есть подборка случаев, когда реальность превратилась в сюрреалистичную картину.

# Интересное
По материалам: twizz

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