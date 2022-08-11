17 странных и диких фотографий, происходящее на которых требует объяснения, но мы его не получим
Сегодня, 13:20
Фотографии бывают разными. Некоторые из них могут быть настолько странными, что зрителю просто требуется предыстория или какие-то объяснения. Но не всегда их можно получить. Именно такие снимки мы и собрали для вас сегодня. И никаких объяснений, как вы понимаете, не будет. А может, так и лучше? Ведь тогда эти кадры не были бы такими дикими!
Отдых на воде
Вот такая вечеринка
Замурована
Идеальный коврик для мышки
Кстати, мужчины часто выступают против появления животных в доме, но потом не могут противостоять их пушистому обаянию. У нас есть пост об этом.
Здесь был Халк?
У нас гости
Заказчик недоволен
Что здесь происходит?
Спайдеркот
Капучино, пожалуйста
Как говорится, и давно вы у него живёте?
Кто-то лишился чего-то важного
Привидения на отдыхе
Мир наоборот
Котики + парковка = паркотики
Босс голубиной мафии
Что-то не так с этой дверью
Какие козыри?
А ещё у нас есть подборка случаев, когда реальность превратилась в сюрреалистичную картину.
По материалам: twizz