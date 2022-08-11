20-летний иркутянин обманом похитил у пенсионерок 1,9 миллиона рублей
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20-летний иркутянин обманом похитил у пенсионерок 1,9 миллиона рублей

В Иркутске полицейские установили причастность 20-летнего студента к совершению семи эпизодов преступления. Как выяснили оперативники, в сентябре 2021 года иркутянин собирал свертки с деньгами у пенсионерок, которым предварительно звонили неизвестные и сообщали им, что их родственник стал виновником ДТП с трагическими последствиями.

Чтобы уладить ситуацию и избежать уголовного преследования, злоумышленники требовали завернуть в постельное белье или полотенце деньги в сумме миллиона рублей, а затем передать подъехавшему таксисту. Когда жертвы сообщали об отсутствии у них названной суммы, мошенники уговаривали пенсионерок отдать все имеющиеся у них сбережения. На тот момент по такой схеме аферистам удалось обмануть трех пенсионерок на сумму 700 тысяч рублей. Преступную деятельность пресекли оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области совместно с их коллегами из городского управления.

В рамках уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» полицейские установили причастность мужчины еще к четырем аналогичным эпизодам — по такой же схеме четыре пенсионерки передали ему в общей сложности более 1,2 миллиона рублей. Большую часть денег изъяли при задержании. По решению суда их вернут владелицам.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы. В отношении нескольких сообщников обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство и находится в стадии расследования.


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По материалам: irk

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