30 августа в Overwatch окончательно прекратят продажу лутбоксов

Вадим Карасев





Компания Blizzard намерена отказаться от лутбоксов в Overwatch 2, и в момент перехода в первой части на вторую, все лутбоксы игроков будут автоматически открыты. Остаются последние недели, когда игроки имеют возможность приобрести лутбоксы в первой Overwatch, о чем сообщили разработчики.

Юбилейные лутбоксы в первой Overwatch перестанут продавать уже 30 августа 2022 года — в день, когда должен состояться финал события Anniversary Remix Vol. 3. После этого купить лутбоксы в Overwatch не получится, можно будет только зарабатывать бесплатные лутбоксы.

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Напомним, Overwatch 2 полностью заменит первую часть Overwatch уже 4 октября, когда игра выйдет в ранний доступ. В новую часть Overwatch разработчики перенесут весь контент из лутбоксов игроков, в том числе закрытых.