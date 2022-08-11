Администрация Тайшета задолжала своим сотрудникам зарплату на 4 миллиона рублей

Тайшетская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства. Установлено, что администрация Тайшета не выплатила зарплату за июнь 149 муниципальным служащим и работникам подведомственных учреждений. Сумма долга составила четыре миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Прокуратура внесла представление главе муниципального образования. После вмешательства ведомства зарплату выплатили в полном объеме.