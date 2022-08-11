Андрей Макаревич совсем открестился от русского слушателя
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Андрей Макаревич совсем открестился от русского слушателя

Андрей Макаревич совсем открестился от русского слушателя
Певец Андрей Макаревич начал блокировать русскоязычных подписчиков. Уехавший в Израиль артист вот уже несколько месяцев делает резкие высказывания в адрес россиян. При этом артист успевает не только раздавать интервью израильским СМИ, но делает соответствующие публикации в соцсетях, которые не остаются без ответов.
А вот подписчиков из России и даже из Белоруссии лидер «Машины времени» предпочитает блокировать. Об этом сообщает Solenko.Info. Напомним, ранее Макаревич заявил, что гастрольный график «Машины времени» весьма насыщен. Но возникли некоторые трудности — теперь у артистов возникла проблема с визами. 
# Шоу-бизнес Макаревич Андрей
По материалам: z-aya

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