Ани Лорак отменила все концерты в России на 2022 год: информация из открытых источников
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Ани Лорак отменила все концерты в России на 2022 год: информация из открытых источников

Ани Лорак отменила все концерты в России на 2022 год: информация из открытых источников

Начиная с февраля 2022 года, многие артисты открыто высказали свою политическую позицию. Одни поддержали действия российской власти и армии, а другие выразили категорический протест. Украинская певица Ани Лорак, в отличие от своих соотечественниц Светланы Лободы и Веры Брежневой, не стала открыто заявлять ни о том, ни о другом. За попытку «отмолчаться» певицу критиковали приверженцы обоих лагерей.


С началом известных событий, Ани Лорак перестала появляться на публике и даже удалила страничку в социальных сетях. Однако концертные выступления в России отменять никто не собирался. Многие считали это молчаливой поддержкой России. На днях официальный сайт певицы обновился, и теперь ситуация изменилась кардинально.


Согласно открытой информации, Ани Лорак в 2022 году будет выступать только на европейских площадках. В основном, певица будет выступать в городах Германии, а также посетит столицу Чехии, Прагу. За то, чтобы увидеть Лорак, посетителям придется отдать от 35 до 150 евро (2200-9500 рублей по нынешнему официальному курсу).

Впрочем, Ани отменила не все концерты. Как сообщает издание Woman.ru, на российских концертных площадках сейчас можно легко купить билет на концерт певицы в Иркутске, запланированный на 29 ноября. Обычно открытую продажу билетов устраивают после заключения договора с артистами и переводом им гонорара.


Однако концертные директора уверены: запланированного выступления певицы не будет, Ани Лорак не приедет в Россию в ближайшее время. С ней уже давно нет связи, вернуть деньги организаторам будет весьма проблематично. Напомним, что ранее, в марте 2022 года, похожим образом поступил Макс Барских. Певец отменил все свои выступления, а полученные деньги отказался возвращать, пообещав перевести их на благотворительность.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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