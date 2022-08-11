Арестованная по делу о вымогательстве журналистка Баязитова не признала вину
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Арестованная по делу о вымогательстве журналистка Баязитова не признала вину

Арестованная по делу о вымогательстве журналистка Баязитова не признала винуЖурналистка Александра Баязитова, арестованная по делу о вымогательстве, не признала вину

Журналистка Александра Баязитова, арестованная по делу о вымогательстве, не признала свою вину. Об этом член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Иванов рассказал РИА Новости.

«Она сказала, что не признает вину. Кроме этого, Баязитова сообщила, что страдает от хронических заболеваний. В связи с этим мы рекомендовали администрации изолятора обеспечить контроль состояния ее здоровья», — подчеркнул Иванов. Он уточнил, что журналистку поместили в шестиместную камеру в женском СИЗО.

Правозащитник добавил, что другие фигурантки дела, медиатехнолог Ольга Архарова и пиар-менеджер Инна Чурилова, в той или иной степени признали вину.

Ранее о невиновности Баязитовой заявил бывший главный редактор издания Baza Никита Могутин. Он отметил ее профессионализм, добавив, что журналистку «просто невозможно не любить». «Саша Баязитова и вымогательство денег у кого-либо — это нечто, что совершенно невозможно представить вместе», — счел Могутин.

Кроме того, депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов отметил, что веские причины для содержания журналистки под стражей отсутствуют. По словам депутата, Баязитову можно отпустить под домашний арест, учитывая состояние ее здоровья. Такую точку зрения поддержал и член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов. «Зачем сажать за решетку реально больную женщину с больной матерью на руках? (...) У нас же не отменили домашний арест», — сказал Кабанов.

Об аресте Баязитовой стало известно 10 августа. Ее обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка. В ответ на предъявленные обвинения журналистка заявила, что их суть ей неясна. «Я всего лишь писала тексты для разных ресурсов как сотрудник и как фрилансер», — заявила она. Журналистка также попросила суд учесть, что у нее диабет, и то, что она заботится о престарелой матери. Тем не менее суд арестовал ее до 7 октября.

Баязитова была экономическим корреспондентом в изданиях «Коммерсантъ» и «Известия». Вела YouTube-канал «Адские бабки», на который подписаны 102 тысячи пользователей.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Больше 30 человек пострадали из-за аварии в немецком парке развлечений
Больше 30 человек пострадали из-за аварии в немецком парке развлечений
Warner Bros. рассмотрит отмену выхода «Флэша» из-за скандалов с участием Миллера
Warner Bros. рассмотрит отмену выхода «Флэша» из-за скандалов с
Арестованная по делу о вымогательстве журналистка Баязитова не признала вину
Арестованная по делу о вымогательстве журналистка Баязитова не
В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя детьми
В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя
Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал
Hut 8 сообщила об убытке в $69 млн за второй квартал
"Павел дал Зепюр свою фамилию": стало известно, когда и где состоится свадьба Прилучного со звездой "В клетке"
"Павел дал Зепюр свою фамилию": стало известно, когда и где
Концерт Светланы Лободы в Таллине отменен: причины
Концерт Светланы Лободы в Таллине отменен: причины
Бойфренд-убийца порноактрисы Анастасии Гришман рассказал, как зарезал ее в квартире – видео
Бойфренд-убийца порноактрисы Анастасии Гришман рассказал, как зарезал
Маму Игоря Крутого пришлось экстренно госпитализировать
Маму Игоря Крутого пришлось экстренно госпитализировать
Владимир Машков рассказал об отмене русской культуры
Владимир Машков рассказал об отмене русской культуры
Иван Ургант пошел работать в ВК
Иван Ургант пошел работать в ВК
Андрей Макаревич совсем открестился от русского слушателя
Андрей Макаревич совсем открестился от русского слушателя

Топ на сегодня

Стены в золоте и мраморе. Омаров завершил ремонт в квартире, которую купил после развода с ведущей «ДОМа-2»
Стены в золоте и мраморе. Омаров завершил ремонт в квартире, которую
Ксения Собчак показала сыну и падчерице пустой Версаль
Ксения Собчак показала сыну и падчерице пустой Версаль
Алла Пугачева сняла трогательное видео для гастролирующего Галкина
Алла Пугачева сняла трогательное видео для гастролирующего Галкина
Биржа Hotbit приостановила торговлю и вывод средств
Биржа Hotbit приостановила торговлю и вывод средств
Костенко выставила Тарасова абьюзером: «Злопамятный. Знает мои болевые точки и может туда нажимать»
Костенко выставила Тарасова абьюзером: «Злопамятный. Знает мои

Еще по теме

Бывший коллега арестованной журналистки Баязитовой заявил о ее невиновности
В Госдуме призвали изменить меру пресечения журналистке Баязитовой
Мария Бутина призналась в преступном сговоре
Экс-директор ФИФА по развитию Хулио Роча признал в суде свою вину по делу о коррупции